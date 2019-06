W Orlando na Florydzie wielkie przygotowania do wtorkowego wiecu wyborczego Donalda Trumpa, w czasie którego ogłosi swój start w wyborach prezydenckich w 2020 roku. I choć od dawna wiadomo, że obecny prezydent będzie ubiegał się o reelekcję, to będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń rozpoczynającej się kampanii w Stanach Zjednoczonych.

