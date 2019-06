Prezydent Rosji Władimir Putin w sobotę zarzucił Stanom Zjednoczonym, że w kontekście prowadzonych przez to państwo "wojen handlowych" stosuje ono "walkę bez reguł". Zaapelował o odbudowanie zaufania i ustalenie zasad sprawiedliwej współpracy gospodarczej.

Władimir Putin na odbywającej się w stolicy Tadżykistanu, Duszanbe, V Konferencji o Współdziałaniu i Środkach Budowy Zaufania w Azji / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP

W rzeczywistości trwa walka bez reguł, łącznie z zastraszaniem i likwidowaniem konkurentów za pomocą pozarynkowych metod - oświadczył rosyjski przywódca na odbywającej się w stolicy Tadżykistanu, Duszanbe, V Konferencji o Współdziałaniu i Środkach Budowy Zaufania w Azji.

Jak nigdy dotąd potrzeba naszych wspólnych wysiłków, by znaleźć wyjście z tej sytuacji - podkreślił, cytowany przez służby prasowe Kremla. Wezwał do odbudowy wzajemnego zaufania oraz ustalenia zasad regulujących sprawiedliwą współpracę w sprawach gospodarczych.



Jak pisze agencja dpa, Rosja nie tylko zarzuca Stanom Zjednoczonym, że amerykańskie sankcje nałożone na jej gospodarkę są nielegalne, ale też wielokrotnie krytykowała wojnę handlową między USA i Chinami.



Na forum w Duszanbe obecny był m.in. także prezydent Chin Xi Jinping; było to już trzecie spotkanie chińskiego przywódcy z Putinem w czerwcu. Xi, który w stolicy Tadżykistanu świętował swoje 66. urodziny, w prezencie od Putina, z którym utrzymuje bliskie relacje, otrzymał lody, a sam zrewanżował się chińską herbatą.



Reuters zauważa, że w Chinach omawianie prywatnego życia przywódców jest niezwykle rzadkie, w przypadku większości z nich nieznana jest nawet dokładna data ich urodzin. Tymczasem chińska telewizja państwowa pokazała w sobotę materiał, na którym Xi i Putin nie tylko wymieniają się prezentami w pokoju hotelu, ale też spełniają toast szampanem.