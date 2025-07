23 osoby zostały ranne w wypadku autokaru, do którego doszło w nocy na autostradzie około 100 km na północ od Berlina. Wśród pasażerów byli Polacy. Jeden z nich odniósł lekkie obrażenia i trafił do szpitala. Autobus jechał z Kopenhagi do Wiednia.

Skutki wypadku na autostradzie w Niemczech / EPA/Jens Büttner / PAP/DPA Zobacz również: Kobieta w szpitalu, druga w szoku. Poszukiwany sprawca chaosu na drodze Z komunikatu policji wynika, że na autostradzie A19 za węzłem Roebel autobus z niewiadomych przyczyn przewrócił się na bok. Pojazdem podróżowały 54 osoby. 23 zostały ranne, w tym jedna poważnie. Pasażer ten przez dwie godziny był zakleszczony w pojeździe, zanim udało się go wyciągnąć. Następnie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Jego płeć i narodowość nie jest znana. Rzeczniczka ambasady RP w Berlinie Magdalena Szuber-Zasacka przekazała PAP, że w wypadku "poszkodowanymi są m.in. trzej Polacy". Z kolei rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że według niemieckiej policji w autokarze było dwóch obywateli polskich, z których jeden odniósł lekkie obrażenia i jest obecnie w szpitalu, gdzie ma pozostać do soboty rano. Autokarem jechali przedstawiciele 20 narodowości z: Polski, Niemiec, Danii, Ukrainy, Szwecji, Francji, Syrii, Chin, Australii, Czech, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Gruzji, Indii, Bangladeszu, Włoch, Meksyku, Japonii i Kanady. Kierowcą autobusu był 51-letni obywatel Gruzji. Autobus był w drodze z Kopenhagi do Wiednia. Do wypadku doszło o 2:40 w nocy na autostradzie A19. Jego przyczyny są dopiero ustalane. Niemieckie media przypominają o innym wypadku Flixbus, do którego doszło w styczniu na autostradzie A11. Pojazd był w drodze z Berlina do Szczecina. Zginęły wówczas dwie osoby.