Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 77 w Zbydniowie na Podkarpaciu. Sprawca, kierowca TIR-a, uciekł z miejsca zdarzenia.

Skutki wypadku w Zbydniowie z udziałem TIR-a. Sprawca uciekł / Fot.: Jacek Rodecki/stalowka.NET /

Do wypadku w miejscowości Zbydniów doszło przed południem. Na trasie nr 77 doszło do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Do szpitala na badania została przewieziona kobieta. Inna, która jechała za uczestnikiem zdarzenia, widząc, co się stało, doznała szoku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w kierunku Stalowej Woli jechała kolumna samochodów. Z naprzeciwka jechał TIR. Na łuku drogi naczepę zarzuciło na przeciwległy pas.

Jeden z kierowców odbił w prawo, unikając zdarzenia. Kolejny samochód nie miał tyle szczęścia. Ciężarówka najechała na jego bok - czytamy w portalu stalowka.NET.

Świadkowie mówili o ogromnym huku - mało prawdopodobne więc jest, by kierowca TIR-a niczego nie usłyszał ani nie zauważył. Nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia.

Policja sprawdza teraz okoliczny monitoring. Ma to pomóc w namierzeniu sprawcy wypadku.