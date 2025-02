20:21

Prezydent USA Donald Trump wyraził zadowolenie ze zwycięstwa CDU/CSU pod wodzą Friedricha Merza.

Wygląda na to, że partia konserwatywna wygrała wybory. To wspaniały dzień dla Niemiec (...). Podobnie jak USA, Niemców zmęczył brak zdrowego rozsądku; szczególnie w kwestii energii i imigracji - tak wyniki niedzielnych wyborów do Bundestagu skomentował Donald Trump.

19:36

Musi nas wszystkich niepokoić, że jedna piąta niemieckich wyborców oddaje swój głos na partię (AfD - przyp. red.), która jest przynajmniej częściowo prawicowo ekstremistyczna, która otwarcie szuka językowych i ideologicznych powiązań z prawicowym radykalizmem i neonazizmem, gra na ludzkich lękach i oferuje tylko pozorne rozwiązania - powiedział portalowi dziennika "Welt" Josef Schuster, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech.

19:12

To wielki sukces (...). Zaczynaliśmy jako słabeusze, ale teraz jesteśmy silniejsi niż wcześniej - mówił Jan van Aken, lider Lewicy, komentując 8,5-proc. wynik.

Lewica postulowała m.in. podniesienie płacy minimalnej, wprowadzenie podatku od majątku dla najbogatszych, zwiększenie liczby mieszkań socjalnych i sprzeciwienie się wszelkim dostawom broni, w tym dla Ukrainy.

19:07

To jest gorzki wynik wyborczy - powiedział Olaf Scholz, lider SPD (Socjaldemokratycznej Partii Niemiec) w centrali partii - Domu Willy’ego Brandta w Berlinie.

To druzgocący, katastrofalny wynik (...). Zawsze byliśmy otwarci na rozmowy i jesteśmy. Chodzi o odpowiedzialność, ale nie do nas należy teraz podjęcie jakichkolwiek kroków naprzód - powiedział o wyniku SPD najpopularniejszy polityk w Niemczech, minister obrony Boris Pistorius.

SPD proponowała m.in. podniesienie płacy minimalnej do 15 euro za godzinę, obniżenie podatku VAT na podstawowe produkty, wyższe opodatkowanie najbogatszych, dalsze wsparcie dla Ukrainy, dążenie do skrócenia postępowań azylowych i usprawnienia integracji uchodźców na rynku pracy, przyspieszenie transformacji energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2045 roku.

19:00

Jak informuje reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska, która jest w Berlinie, frekwencja wyborcza wyniosła aż 84 proc.

18:38

Musimy poczekać na ostateczne wyniki, ale wynik tak naprawdę jest jasny. Dzisiaj będziemy świętować, a od jutra, od rana, zaczniemy pracować. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za mandat rządowy, który nasza unia dzisiaj otrzymała - powiedział Friedrich Merz, przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Zapowiedział gotowość do rozmów koalicyjnych.

Najważniejszą rzeczą jest jak najszybsze przywrócenie zdolnego do działania rządu w Niemczech - podkreślił Merz.

Unia proponuje zaostrzenie polityki migracyjnej, proponując stałe kontrole na granicach oraz zawracanie osób bez pozwolenia na pobyt. W sferze gospodarczej chadecy obiecują obniżenie cen energii i redukcję biurokracji. Partia chce zaostrzyć warunki przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, a także dążyć do neutralności klimatycznej bez nadmiernych regulacji obciążających gospodarkę. Rozważają też przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

Sekretarz CDU/CSU w Bundestagu, Thorsten Frei, powiedział, że utworzenie stabilnego rządu będzie to "ogromne wyzwanie". Warunki do utworzenia stabilnego rządu nie są idealne - dodał.

