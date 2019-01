Ciała 26 osób wydobyli spod gruzów ratownicy na miejscu wybuchu i zawalenia się klatki schodowej bloku w Magnitogorsku w obwodzie czelabińskim w Rosji. Wśród ofiar są dzieci. 15 osób jest wciąż zaginionych.

Dziś spod gruzów wydobyto 15 ciał / EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY HANDOUT / PAP/EPA

Wydobyto ciało 26. ofiary, mężczyzny - powiedział TASS w środę wieczorem przedstawiciel ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych. Według różnych informacji wśród zabitych jest dwoje lub troje dzieci.

W trzecim dniu operacji ratunkowej spod gruzów wydobyto 15 ciał, w tym zwłoki dziewczynki w wieku ok. trzech lat. Według informacji podanych przez władze pod gruzami najprawdopodobniej są dzieci.



Ratownicy zdemontowali grożącą zawaleniem ścianę budynku. Konstrukcja wciąż jednal nie jest stabilna i grozi zapadnięciem się.



Do wybuchu i zawalenia się klatki schodowej w zbudowanym w 1973 roku dziewięciopiętrowym bloku mieszkalnym doszło w poniedziałek ok. godz. 6 rano czasu miejscowego (ok. godz. 2 w Polsce). W wyniku eksplozji całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu uległo 48 mieszkań.



Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej jako główną przyczynę zdarzenia rozpatruje wybuch gazu. W mediach pojawiły się jednak - jak dotąd niepotwierdzone - spekulacje, że w budynku mogła być podłożona bomba.



We wtorek wieczorem Komitet Śledczy poinformował, że na miejscu tragedii nie znaleziono śladów materiałów wybuchowych.