Żywe 10-miesięczne dziecko udało się wydobyć ratownikom spod gruzów zawalonej części domu mieszkalnego w Magnitogorsku w obwodzie czelabińskim na zachodzie Rosji. Stan niemowlęcia jest ciężki. Mimo to ratownicy mówią o cudzie.

10-miesięczne dziecko przeżyło katastrofę w Magnitogorsku. Pod gruzami przeżyło 36 godzin RUPTLY/x-news

To pies, szkolony do poszukiwania ludzi pod gruzami, zaalarmował ratowników i doprowadził ich do 10-miesięcznego dziecka. Dziewczynka przeżyła pod gruzami 36 godzin przy 23-stopniowym mrozie. Uratował ją fakt, że była w łóżeczku, ciepło ubrana i otulona kołderką.

Niemowlę jest w stanie ciężkim. Zostało zabrane przez karetkę pogotowia na oddział reanimacyjny.

Na jego uratowanie czekały setki osób. I zdarzył się cud - powiedział przedstawiciel biura prasowego ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Media podają, że matka niemowlęcia wraz z drugim, trzyletnim dzieckiem, także zdołali uratować się z katastrofy. Kobieta - jak podaje TASS - przyjechała do szpitala.

Do wybuchu gazu i zawalenia się części budynku mieszkalnego w Magnitogorsku doszło w poniedziałek nad ranem. Pod gruzami zawalonego bloku mieszkalnego wciąż może znajdować się 37 osób, ofiar śmiertelnych jest - jak dotąd - osiem.





Akcja ratunkowa jest utrudniona przez niską temperaturę, która w nocy dochodziła do -27 st. C, oraz przez niestabilną, grożącą zawaleniem konstrukcję pozostałej części budynku. Dlatego służby ratunkowe podjęły decyzję o zawieszeniu poszukiwania przysypanych gruzem ludzi.

Poszukiwania ludzi w gruzach w Magnitogorsku wstrzymane RUPTLY/x-news



Twierdzą, że szanse na to, iż ktoś przeżył pod gruzami przy tak silnym mrozie, są praktycznie zerowe.