Planuję odwiedzić Warszawę na początku maja - powiedział Peter Magyar, lider partii TISZA, podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Budapeszcie. Jego ugrupowanie zwyciężyło w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Jak zapowiedział lider TISZA Peter Magyar , planuje on odwiedzić Warszawę na początku maja. Polityk podczas kampanii wielokrotnie zapowiadał, że w pierwszą podróż w charakterze premiera udałby się do Polski, by odbudować "tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską". Następnie, według wcześniejszych zapowiedzi, planuje wyjazd do Wiednia i Brukseli.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów TISZA może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier , co daje jej konstytucyjną większość dwóch trzecich. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowy Mi Hazank, który może liczyć na sześć miejsc. W głosowaniu wzięło udział niemal 80 proc. wyborców, czyli prawie 6 mln osób.