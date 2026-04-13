​Będzie policyjne dochodzenie w związku z odnalezieniem w Duchnowie koło Warszawy meteorologicznego balonu. Na niezidentyfikowany obiekt natrafił na leśnej polanie mieszkaniec tej miejscowości. Ze wstępnych ustaleń otwockich policjantów wynika, że to balon do przemytu papierosów z Białorusi - informuje Krzysztof Zasada, dziennikarz RMF FM.

Policja, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W jaki sposób balon znalazł się pod Warszawą? Są dwie hipotezy.

Dochodzenie zostanie wszczęte najpewniej na podstawie przepisów karno-skarbowych dotyczących przemytu towarów akcyzowych.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, przy balonie nie natrafiono na pakunek z papierosami, ani na urządzenie GPS do namierzania przesyłki , których zazwyczaj używają przemytnicy. Jednak w ocenie mundurowych to znalezisko należy łączyć z przemytem.

Brane pod uwagę są dwie wersje. Pierwsza zakłada, że balon z kontrabandą wylądował na Podlasiu. Tam paczkę odczepiono, a czasza z wiatrem doleciała aż do Warszawy.

Jednocześnie nie jest wykluczone, że balon wraz z towarem dotarł w okolice stolicy i tu rozładowali go przemytnicy. W ostatnich dniach w wielu częściach Polski mocno wiało.

Policyjne postępowanie będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury z Otwocka.