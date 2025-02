"Ostrożny optymizm" wyraził w niedzielę premier Grecji Kyriakos Micotakis w związku z sytuacją sejsmiczną w regionie Wysp Cykladzkich, w tym na Santorini. "Można sądzić, że nie dojdzie do spełnienia się złego scenariusza" - powiadomił.

Mieszkańcy i turyści starają się opuścić grecką wyspę promami i samolotami po serii wstrząsów / AA/ABACA / PAP

Region doświadcza zwiększonej aktywności sejsmicznej od końca stycznia. Na Cykladach nie doszło do zniszczeń, ani nikt nie ucierpiał. Wiele osób z powodu wstrząsów opuściło Santorini.

Od 1 lutego w regionie zarejestrowano ponad 800 wstrząsów o sile powyżej 3, a najmocniejszy z nich miał magnitudę 5,2.

W związku z sytuacją sejsmiczną szkoły na wyspach Santorini, Amorgos, Anafi i Ios będą zamknięte co najmniej do 14 lutego.

Na Santorini na wszelki wypadek dostarczono generatory prądu, a ekipy ratunkowe pozostają w stanie gotowości. Na wyspie na miesiąc wprowadzono stan sytuacji nadzwyczajnej.

Premier na Santorini / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Premier Grecji o aktualnej sytuacji na Santorini

Eksperci, którzy stale monitorują to zjawisko, (...) dają nam powody do tego, by z każdym dniem mieć w sobie trochę więcej optymizmu. Nikt nie może sporządzać prognoz z całkowitą pewnością, ale jest ostrożny optymizm, że nie dojdzie do złego scenariusza - podkreślił premier w niedzielę. W piątek złożył wizytę na Santorini.

Szef rządu zaznaczył, że obowiązkiem władz było podjęcie wszystkich możliwych środków zapobiegawczych, by zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom wysp i być przygotowanym na każdy możliwy scenariusz rozwoju wydarzeń.