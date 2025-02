Prezydent USA Donald Trump zdradził, że rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Trump powiedział dziennikarce „New York Post”, że chciał negocjować zakończenie wojny w Ukrainie. "Lepiej nie będę tego mówić" - tak skomentował pytanie, ile takich rozmów się odbyło.

Donald Trump i Władimir Putin / ELIJAH NOUVELAGE/AFP/East News / East News

Donald Trump udzielił dziennikarce “New York Post" wywiadu na pokładzie Air Force One. Jak zdradził, rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem i próbował negocjować z nim zakończenie wojny w Ukrainie.

Wszyscy ci zabici. Młodzi, piękni ludzie. Są jak twoje dzieci. Dwa miliony zabitych - bez powodu - mówił Trump. Jak podkreślał, do tej wojny w ogóle by nie doszło, gdyby w 2022 roku to on był prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Trump twierdzi, że ma konkretny plan na zakończenie wojny

Zawsze miałem dobre stosunki z Putinem - zaznaczał prezydent USA. Jak dodawał - w przeciwieństwie do swojego poprzednika. Biden przyniósł wstyd naszemu krajowi. Całkowity wstyd - mówił.

Trump zaznaczył, że ma konkretny plan na zakończenie wojny. Mam nadzieję, że to się szybko stanie. Codziennie umierają ludzie. To tak złe. Chcę, żeby to cholerstwo się skończyło - stwierdził.

Trump nie sprecyzował, ile dokładnie razy rozmawiał z Putinem. Stwierdził jednak, że także rosyjskiemu przywódcy zależy na końcu walki.

Gwarancje bezpieczeństwa w zamian za dostęp do metali ziem rzadkich

Wiceprezydent USA J.D. Vance w przyszłym tygodniu spotka się na konferencji bezpieczeństwa w niemieckim Monachium z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump zaznaczył, że chce zawrzeć z Zełenskim umowę wartą 500 mln dolarów na dostęp do metali ziem rzadkich w Ukrainie - w zamian za gwarancje bezpieczeństwa w związku z możliwą umową pokojową.

W piątek Donald Trump zapowiadał, że w przyszłym tygodniu prawdopodobnie spotka się z Zełenskim i będzie rozmawiał z Putinem. Trump stwierdził, że do spotkania z Zełenskim dojdzie prawdopodobnie w Waszyngtonie, bo nie zamierza wybrać się do Europy.

Zełenski powiedział w piątkowym wywiadzie dla agencji Reutera, że jest gotowy udostępnić USA ukraińskie zasoby metali ziem rzadkich i podziemne magazyny dla LNG w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.