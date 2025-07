NASA miał przejąć współpracownik Elona Muska

Na początku czerwca Trump ogłosił wycofanie kandydatury miliardera i współpracownika Elona Muska Jareda Isaacmana na szefa agencji kosmicznej NASA. Jak stwierdził, zrobił to po "przeglądzie wcześniejszych powiązań" biznesmena. Według "The New York Timesa" chodzi o donacje na rzecz demokratów.

Do decyzji prezydenta doszło zaledwie na kilka dni przed spodziewanym głosowaniem nad zatwierdzeniem kandydatury Isaacmana w Senacie, gdzie - jak się do niedawna spodziewano - miał on uzyskać wymaganą większość głosów.

Jak podkreślił portal The Hill, Duffy to kolejny członek gabinetu, który otrzymał dodatkowe funkcje. Sekretarz stanu Marco Rubio sprawuje też urząd p.o. doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.