Armia Korei Południowej oskarżyła władze Korei Północnej o prowokacje. Ta miała wystrzelić blisko 10 pocisków artyleryjskich z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Seul zauważa, że test zbiegł się w czasie z wizytą ministrów obrony USA i Korei Południowej w Strefie Zdemilitaryzowanej (DMZ) oddzielającej obie Koree.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un (zdjęcie poglądowe) / ARTEM GEODAKYAN / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP

Chcesz być na bieżąco? Więcej aktualnych informacji ze Świata znajdziesz na RMF24.pl.

Korea Północna wystrzeliła pociski przed wizytą szefów resortów obrony USA i Korei Południowej.

Korea Północna wystrzeliła pociski przed wizytą szefów resortów obrony USA i Korei Południowej. Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów poinformowało, że w poniedziałek około godziny 16 czasu lokalnego (8:00 w Polsce) Korea Północna wystrzeliła pociski w kierunku Morza Żółtego.

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów poinformowało, że w poniedziałek około godziny 16 czasu lokalnego (8:00 w Polsce) Korea Północna wystrzeliła pociski w kierunku Morza Żółtego. Do incydentu doszło niespełna godzinę przed przybyciem ministra obrony Korei Południowej Ahn Gju Baka oraz amerykańskiego sekretarza obrony Pete’a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej tuż przy strefie zdemilitaryzowanej (DMZ).

Do incydentu doszło niespełna godzinę przed przybyciem ministra obrony Korei Południowej Ahn Gju Baka oraz amerykańskiego sekretarza obrony Pete’a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej tuż przy strefie zdemilitaryzowanej (DMZ). Camp Bonifas to kluczowa baza ONZ, oddalona zaledwie 400 metrów od DMZ, odpowiadająca za bezpieczeństwo w newralgicznej Wspólnej Strefie Bezpieczeństwa.

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) przekazało, że pociski wystrzelono w poniedziałek około godz. 16 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) w kierunku Morza Żółtego.

Pjongjang prowokuje Seul?

Doszło do tego na niecałą godzinę przed przybyciem południowokoreańskiego ministra obrony Ahn Gju Baka i jego amerykańskiego odpowiednika Pete’a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej w pobliżu DMZ.

Była to pierwsza taka wizyta szefa Pentagonu od 2017 roku w strefie zdemilitaryzowanej.

"Nasze wojsko ściśle monitoruje działania Korei Północnej w ramach wspólnej postawy obronnej z USA i utrzymuje zdolność do przytłaczającej odpowiedzi na każde zagrożenie" - zapewniło JCS w oświadczeniu.

Armia potwierdziła także informacje o tym, że w sobotę przed godz. 15 południowokoreańska armia wystrzeliła 10 innych pocisków artyleryjskich. Zdarzenie miało miejsce z kolei podczas rozmów prezydenta Korei Płd. Li Dze Mjunga z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju.

"Testy nie naruszają rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ"

Pjongjang dokonywał podobnych prowokacji w przeszłości, m.in. w październiku, tuż przed wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie APEC.

Choć testy artylerii rakietowej nie naruszają rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stolica Korei Płd., Seul, i jej okolice są w zasięgu posiadanych przez Północ wyrzutni kalibru 240 mm - zwraca uwagę agencja Yonhap.

Camp Bonifas to wysunięta baza wojskowa Dowództwa ONZ, położona zaledwie 400 m na południe od DMZ w Korei Południowej, służąca jako kwatera główna Batalionu Bezpieczeństwa ONZ monitorującego Wspólną Strefę Bezpieczeństwa (JSA).

