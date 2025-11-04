Armia Korei Południowej oskarżyła władze Korei Północnej o prowokacje. Ta miała wystrzelić blisko 10 pocisków artyleryjskich z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Seul zauważa, że test zbiegł się w czasie z wizytą ministrów obrony USA i Korei Południowej w Strefie Zdemilitaryzowanej (DMZ) oddzielającej obie Koree.
- Korea Północna wystrzeliła pociski przed wizytą szefów resortów obrony USA i Korei Południowej.
- Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów poinformowało, że w poniedziałek około godziny 16 czasu lokalnego (8:00 w Polsce) Korea Północna wystrzeliła pociski w kierunku Morza Żółtego.
- Do incydentu doszło niespełna godzinę przed przybyciem ministra obrony Korei Południowej Ahn Gju Baka oraz amerykańskiego sekretarza obrony Pete’a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej tuż przy strefie zdemilitaryzowanej (DMZ).
- Camp Bonifas to kluczowa baza ONZ, oddalona zaledwie 400 metrów od DMZ, odpowiadająca za bezpieczeństwo w newralgicznej Wspólnej Strefie Bezpieczeństwa.
Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) przekazało, że pociski wystrzelono w poniedziałek około godz. 16 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) w kierunku Morza Żółtego.
Doszło do tego na niecałą godzinę przed przybyciem południowokoreańskiego ministra obrony Ahn Gju Baka i jego amerykańskiego odpowiednika Pete’a Hegsetha do bazy Camp Bonifas, położonej w pobliżu DMZ.
Była to pierwsza taka wizyta szefa Pentagonu od 2017 roku w strefie zdemilitaryzowanej.
"Nasze wojsko ściśle monitoruje działania Korei Północnej w ramach wspólnej postawy obronnej z USA i utrzymuje zdolność do przytłaczającej odpowiedzi na każde zagrożenie" - zapewniło JCS w oświadczeniu.
Armia potwierdziła także informacje o tym, że w sobotę przed godz. 15 południowokoreańska armia wystrzeliła 10 innych pocisków artyleryjskich. Zdarzenie miało miejsce z kolei podczas rozmów prezydenta Korei Płd. Li Dze Mjunga z przywódcą Chin Xi Jinpingiem przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Gyeongju.
Pjongjang dokonywał podobnych prowokacji w przeszłości, m.in. w październiku, tuż przed wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa na szczycie APEC.
Choć testy artylerii rakietowej nie naruszają rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stolica Korei Płd., Seul, i jej okolice są w zasięgu posiadanych przez Północ wyrzutni kalibru 240 mm - zwraca uwagę agencja Yonhap.
Camp Bonifas to wysunięta baza wojskowa Dowództwa ONZ, położona zaledwie 400 m na południe od DMZ w Korei Południowej, służąca jako kwatera główna Batalionu Bezpieczeństwa ONZ monitorującego Wspólną Strefę Bezpieczeństwa (JSA).