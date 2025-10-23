Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że zwróci się do Kongresu o zgodę na użycie siły przeciwko kartelom narkotykowym działającym na terytorium innych państw, w tym prawdopodobnie Wenezueli. W odpowiedzi prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ogłosił gotowość do obrony kraju przed ewentualną agresją.

USA grożą użyciem siły wobec Wenezueli. Maduro odpowiada: „Jesteśmy gotowi do obrony” / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP/East News / East News

Trump zapowiada, że chce uzyskać zgodę Kongresu na użycie siły poza USA w walce z narkotykami, rozważając teraz także operacje lądowe.

Prezydent Maduro z Wenezueli grozi użyciem rosyjskich pocisków przeciwlotniczych Igla-S.

Maduro apeluje o uniknięcie wojny, ostrzegając, że konflikt w regionie Karaibów i Ameryki Południowej.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Podczas czwartkowego spotkania poświęconego walce z kartelami narkotykowymi prezydent Donald Trump zapowiedział, że jego kolejnym krokiem w walce z przemytem narkotyków będzie zwrócenie się do Kongresu o zgodę na użycie siły poza granicami USA. Jak podkreślił, dotychczasowe działania amerykańskich służb koncentrowały się na uderzeniach w łodzie przemytników na Morzu Karaibskim, jednak obecnie rozważane są także operacje lądowe.

Oni teraz przybywają lądem, a teraz ląd też wchodzi w grę. Powiedziałem im, że to będzie kolejny krok. I możemy pójść do Senatu, możemy pójść do Kongresu i powiedzieć im o tym, i nie wyobrażam sobie, żeby mieli z tym jakikolwiek problem - mówił Trump.

Prezydent nie sprecyzował, które państwa mogą być celem operacji, jednak w przeszłości wskazywał na możliwość przeprowadzenia ataków przeciwko gangom działającym na terytorium Wenezueli. Administracja Trumpa wielokrotnie oskarżała prezydenta Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

Wenezuela odpowiada: „Jesteśmy gotowi do obrony suwerenności”

W odpowiedzi na zapowiedzi Trumpa, prezydent Wenezueli Nicolas Maduro oświadczył, że kraj jest gotów do obrony swojej suwerenności i pokoju w regionie. W transmitowanym na cały kraj przemówieniu Maduro podkreślił, że Wenezuela dysponuje rosyjskimi pociskami przeciwlotniczymi Igla-S, które mogą zostać użyte w przypadku zagrożenia.

Dysponujemy arsenałem nie mniej niż pięciu tysięcy pocisków przeciwlotniczych Igla-S rosyjskiej produkcji, których możemy użyć w celu zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa naszego narodu - powiedział Maduro.

Prezydent Wenezueli zaapelował także do społeczności międzynarodowej o działania mające na celu uniknięcie konfliktu zbrojnego w regionie Karaibów i Ameryki Południowej. Ostrzegł, że ewentualna wojna byłaby "najbardziej krwawym konfliktem od lat".







