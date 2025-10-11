Wenezuelski prezydent Nicolas Maduro zaproponował administracji Donalda Trumpa otwarcie wszystkich projektów naftowych i wydobywczych dla amerykańskich firm oraz zerwanie kontraktów z Rosją, Chinami i Iranem – ujawnił „New York Times”. Propozycja została jednak odrzucona przez USA, które zerwały stosunki dyplomatyczne z Caracas.

Maduro chciał zerwać z Rosją, Chinami i Iranem. Kulisy tajnej propozycji dla USA / JUAN BARRETO/AFP/East News / East News

Nicolas Maduro zaoferował USA dostęp do wenezuelskich projektów naftowych i wydobywczych oraz preferencyjne kontrakty dla amerykańskich firm, wraz z propozycją zmiany kierunku eksportu ropy z Chin do USA.

Administracja Donalda Trumpa odrzuciła ofertę, zerwała stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą i oskarżyła Maduro o kierowanie międzynarodowym handlem narkotykami, choć brakuje jednoznacznych dowodów na jego bezpośredni udział.

Dlaczego Donald Trump odrzucił tak intratną propozycję Wenezueli?

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Według informacji amerykańskiego dziennika, Nicolas Maduro zaoferował Stanom Zjednoczonym nie tylko dostęp do wszystkich istniejących i przyszłych projektów naftowych i wydobywczych w Wenezueli, ale także preferencyjne kontrakty dla amerykańskich firm. W ramach propozycji Caracas miało odwrócić kierunek eksportu ropy z Chin do USA oraz zerwać współpracę energetyczną i górniczą z firmami z Chin, Iranu i Rosji.

Administracja Donalda Trumpa ostatecznie odrzuciła ofertę Maduro. W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone zerwały stosunki dyplomatyczne z Wenezuelą, co - jak podkreślają rozmówcy "NYT" - "skutecznie położyło kres porozumieniu, przynajmniej na razie".

W odpowiedzi na eskalację napięć ze strony USA, wenezuelski reżim zapowiedział obronę "rewolucji socjalistycznej", jednocześnie deklarując gotowość do negocjacji z Waszyngtonem.

Amerykańska presja i nieudane negocjacje

Najbardziej aktywnym zwolennikiem odsunięcia Maduro od władzy jest Marco Rubio, sekretarz stanu USA, który określił go mianem nielegalnego przywódcy "unikającego amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości". Rubio sceptycznie oceniał dyplomatyczne działania specjalnego wysłannika USA, Richarda Grenella.

Jak informuje "NYT", Grenell i wenezuelscy urzędnicy poczynili postępy w kwestiach gospodarczych, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie politycznej przyszłości Maduro. Minister spraw zagranicznych Wenezueli Yvan Gil zadeklarował w wywiadzie, że Maduro nie zamierza negocjować swojego odejścia.

Kłopoty z Maduro

W ostatnich miesiącach doszło do eskalacji napięć między USA a Wenezuelą. Administracja Donalda Trumpa oskarżyła prezydenta Nicolasa Maduro o kierowanie międzynarodowym handlem narkotykami i zagrożenie dla bezpieczeństwa USA. Stany Zjednoczone rozmieściły ok. 4 tys. żołnierzy i kilka okrętów wojennych na Karaibach.

Według CNN, choć amerykańska prokuratura od 2020 roku formalnie oskarża Maduro o przemyt narkotyków, nie przedstawiono dotąd jednoznacznych dowodów na jego bezpośredni udział. Dane ONZ wskazują, że Wenezuela nie jest krajem produkującym kokainę - główni producenci to Kolumbia, Peru i Boliwia. Większość kokainy trafiającej do USA pochodzi z Kolumbii, a Wenezuela pojawia się w statystykach jako kraj tranzytowy, ale jej udział jest niewielki.

Zarzuty administracji Stanów Zjednoczonych wobec Maduro mają częściowe podstawy, ale wydają się nie mieć poparcia jednoznacznymi dowodami na skalę sugerowaną przez administrację USA.

Największe złoża na świecie

Normalizacja handlu i powrót amerykańskich firm do Wenezueli mogłyby być atrakcyjne dla części amerykańskich urzędników. Kraj ten dysponuje największymi na świecie zasobami ropy naftowej, a także znacznymi złożami gazu ziemnego, złota, żelaza, boksytu i koltanu - minerału wykorzystywanego w produkcji baterii elektrycznych.

Obecnie Wenezuela produkuje około miliona baryłek ropy dziennie - to znacznie mniej niż trzy miliony baryłek, które wydobywano na początku rządów Hugo Chaveza, mentora Maduro. Większość eksportu trafia do Chin, z wyjątkiem ok. 100 tys. baryłek dziennie, które amerykański Chevron sprzedaje w USA.

Eksperci są zgodni, że Wenezuela mogłaby szybko zwiększyć wydobycie ropy dzięki zagranicznym inwestycjom, choć nie ma pewności, czy byłoby to możliwe pod rządami Maduro.



