Władimir Putin spotkał się z Xi Jinpingiem w Pekinie podczas Forum Pasa i Szlaku. "Chiny i Rosja utrzymały bliską współpracę; wzajemne zaufanie między dwoma krajami stale się umacnia" - oświadczył chiński przywódca po spotkaniu z rosyjskim prezydentem. Xi podkreślił też, że wymiana handlowa między państwami jest rekordowo wysoka. Podczas szczytu nie obyło się jednak bez kontrowersji.

Włądimir Putin i Xi Jinping na zdjęciu zrobionym 18 października 2023 roku. / SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Putin unikał podróży międzynarodowych

Wizyta Putina w Pekinie jest drugą oficjalną podróżą zagraniczną rosyjskiego dyktatora po tym, jak w marcu Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał za nim list gończy w związku z prowadzonymi przez Rosję deportacjami dzieci ukraińskich. Wcześniej, na początku października, Putin odwiedził Kirgistan.

Pisaliśmy o tym: Władimir Putin opuścił Rosję. Pierwsza taka podróż

Obecnie rosyjski przywódca bierze udział w Forum Pasa i Szlaku odbywającym się w stolicy Chin.

Przywódcy Chin i Rosji: Xi Jinping, Władimir Putin, a także premier Etiopii Abiy Ahmed Ali. / GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Analitycy "Guardiana" wskazują, że celem spotkania Xi i Putina było zacieśnienie relacji rosyjsko-chińskich. W trakcie szczytu prezydent Rosji pochwalił sukcesy chińskich przyjaciół, podkreślając, że są one dla Kremla bardzo ważne. Dodał, że nie może się doczekać, aż Pekin odniesie sukcesy w kolejnych inwestycjach rozwojowych.

Reuters informuje, że na krótko przed rozpoczęciem przemówienia Putina część europejskich delegatów, w tym były premier Francji Jean-Pierre Raffarin, opuściła salę.

Xi podczas przemówienia inauguracyjnego szczytu zaapelował z kolei o wspólne działania Rosji i Chin na rzecz utrzymania - jak to ujął - "równości i sprawiedliwości" międzynarodowej.

Grupowe zdjęcie zrobione podczas Forum Pasa i Szlaku. / GRIGORY SYSOEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Xi przeciwko sankcjom. W tle walka o chipy

Chiński prezydent, zwracając się do delegatów z 130 krajów, wypowiedział się przeciwko międzynarodowym sankcjom.

Konfrontacja ideologiczna, rywalizacja geopolityczna i polityka blokowania nie są dla nas wyborem. Sprzeciwiamy się sankcjom gospodarczym i zakłóceniom w łańcuchu dostaw - powiedział. Xi mówił to na krótko po tym, jak Departament Handlu USA zapowiedział zaostrzenie kontroli eksportu m.in. chipów do Chin. Niektórzy eksperci wskazują, że może być to początek nowej wojny handlowej między Waszyngtonem a Pekinem.

Chiny mogą dobrze sobie radzić tylko wtedy, gdy świat radzi sobie dobrze. Kiedy Chiny poradzą sobie dobrze, wtedy świat stanie się jeszcze lepszy - wskazywał Xi na forum.

Spotkanie delegacji z Rosji i Chin. / SERGEY GUNEEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Zaproszenie z Wietnamu

Dziś w planach Władimira Putina i Xi Jinpinga są kolejne rozmowy ze światowymi przywódcami.