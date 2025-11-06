​Szwedzki parlament przegłosował zniesienie moratorium na wydobycie uranu. W środkowej i północnej części Szwecji znajdują się bogate złoża tego radioaktywnego pierwiastka, wykorzystywanego w energetyce jądrowej. Moratorium na wydobycie uranu zostało wprowadzone w Szwecji w 2018 roku.

Szwedzki parlament przegłosował zniesienie moratorium na wydobycie uranu (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Szwedzki parlament przegłosował propozycję rządu, która umożliwi rozpoczęcie wydobycia uranu już od 1 stycznia 2026 roku.

Rząd w Sztokholmie planuje budowę nowych reaktorów jądrowych, zarówno tradycyjnych, jak i modułowych (SMR).

Moratorium na wydobycie uranu obowiązywało w Szwecji od 2018 roku.

Według danych firmy District Metals, Szwecja posiada blisko 27 procent znanych europejskich złóż uranu.

Większość parlamentarzystów poparła propozycję centroprawicowego rządu, aby wydobycie uranu było możliwe od 1 stycznia 2026 r. Wnioskodawcy tłumaczą to koniecznością zapewnienia rozwoju szwedzkiego atomu, a także uniezależnia się Szwecji od Unii Europejskiej od dostaw z innych krajów.

Szwecja chce wybudować tradycyjne reaktory jądrowe

Jak dotąd Szwecja wykorzystywała w swoich elektrowniach jądrowych uran m.in. ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Kazachstanu czy Rosji. Rząd w Sztokholmie planuje budowę kolejnych tradycyjnych reaktorów jądrowych lub ich mniejszych odpowiedników modułowych (SMR).

Aby możliwe było szybkie uruchomienie wydobycia, szwedzkie gminy mają mieć ograniczoną możliwość sprzeciwu przy wydawaniu pozwoleń środowiskowych na otwarcie kopalni.

Zniesiono moratorium

W Szwecji moratorium na wydobycie uranu zostało wprowadzone w 2018 r. przez rząd Partii Robotniczej - Socjaldemokraci oraz Partii Ochrony Środowiska - Zieloni.

Przedstawiciele tych ugrupowań, a także Partia Lewicy, podczas debaty ostrzegali przed zagrożeniami dla środowiska i zdrowia mieszkańców takich miejscowości jak Falkoepong, Osteresund oraz Vilhelmia, gdzie odkryto złoża uranu.

Zdaniem firmy District Metals w Szwecji znajduje się blisko 27 procent znanych złóż uranu w Europie. Firma ta prowadzi już badania i chce otworzyć kopalnię tego surowca.