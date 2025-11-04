Chińskie władze zdecydowały o przedłużeniu programu ruchu bezwizowego dla obywateli 45 państw, w tym Polski, aż do końca 2026 roku. Oznacza to, że podróżujący z tych krajów będą mogli odwiedzać Państwo Środka bez konieczności uzyskania wizy przez kolejne dwa lata.

Ważna decyzja chińskich władz; dotyczy m.in. Polski (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chiny przedłużyły program ruchu bezwizowego dla obywateli 45 państw, w tym Polski, do 31 grudnia 2026 roku.

Obywatele wskazanych krajów mogą podróżować do Chin bez wizy na okres do 30 dni w celach turystycznych, biznesowych, rodzinnych i tranzytowych.

Decyzja ma na celu zwiększenie otwartości Chin na świat i ułatwienie międzynarodowej współpracy.

Zgodnie z ogłoszonym w poniedziałek przez chińską dyplomację zarządzeniem posiadacze paszportów zwykłych z państw objętych programem mogą wjechać do Chin bez konieczności posiadania wizy na okres do 30 dni. Dotyczy to podróży w celach biznesowych, turystycznych, odwiedzin u krewnych i przyjaciół, wymiany lub tranzytu.

Ponadto, jak poinformowała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning, od 10 listopada br. do 31 grudnia 2026 r. bez wizy do Chin będą mogli wjechać obywatele Szwecji.

Element szerszej strategii Chin

Spośród 45 państw objętych przedłużeniem największą grupę stanowią 32 kraje Europy; Polska dołączyła do grupy krajów objętych przez Pekin programem krótkoterminowego pobytu bezwizowego w lipcu ubiegłego roku. Program objął także sześć państw azjatyckich, pięć z Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandię.

Decyzja ta jest elementem szerszej strategii Chin, mającej na celu zwiększenie otwarcia na świat i ułatwienie międzynarodowej współpracy. Osoby, których podróż nie spełnia wymogów ruchu bezwizowego, nadal zobowiązane są do uzyskania odpowiedniej wizy przed wjazdem do Chin.