"Donald Trump miał rację" - tak szef CIA John Ratcliffe skomentował słowa prezydenta USA o prowadzeniu przez Rosję i Chiny potajemnych eksplozji jądrowych. Jego głos poparł też szef senackiej komisji ds. wywiadu Tom Cotton.

Donald Trump w wywiadzie dla CBS stwierdził, że Rosja, Chiny i Pakistan prowadzą potajemne próby jądrowe pod ziemią (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Szef CIA John Ratcliffe napisał na platformie X, że Donald Trump miał rację w sprawie potajemnych prób jądrowych Rosji i Chin.

Szef senackiej komisji ds. wywiadu, Tom Cotton, potwierdził, że CIA ocenia, iż Rosja i Chiny przeprowadziły nadkrytyczne testy broni jądrowej.

Donald Trump w wywiadzie dla CBS stwierdził, że Rosja, Chiny i Pakistan prowadzą potajemne próby jądrowe pod ziemią.

Oficjalnie amerykańskie władze dotąd nie potwierdzały tych podejrzeń.

Najnowsze informacje na rmf24.pl.

"Przekroczenie zerowej mocy"

"Donald Trump miał rację" - napisał Ratcliffe na platformie X, załączając do wpisu wypowiedź byłego szefa agencji wywiadu wojskowego DIA z 2019 r. oraz artykuł z "Wall Street Journal" z 2020 roku. W pierwszej wypowiedzi gen. Robert Ashley powiedział, że USA nie uważają, by Rosja przestrzegała moratorium na próby jądrowe o niezerowej mocy. W artykule mowa jest natomiast o tym, że Chiny mogły potajemnie dokonywać małych prób jądrowych.

Głos Ratcliffe'a poparł też szef senackiej komisji ds. wywiadu Tom Cotton.

"Po konsultacjach z dyrektorem Ratcliffe'em i jego zespołem, potwierdzili mi, że CIA ocenia, iż zarówno Rosja, jak i Chiny przeprowadziły nadkrytyczne testy broni jądrowej z mocą przekraczającą amerykański standard zerowej mocy" - napisał polityk.

Trump o tajnych próbach jądrowych

W wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla telewizji CBS Donald Trump stwierdził, że Rosja i Chiny - ale też Pakistan - dokonują potajemnych prób jądrowych. Mają detonować głowice nuklearne głęboko pod ziemią.

Od dawna mówiło się o podejrzeniach, że oba mocarstwa mogły dokonywać takich prób. Nigdy dotąd przedstawiciele amerykańskich władz nie potwierdzili tego. Jeszcze w czwartek nominowany przez Trumpa kandydat na dowódcę Dowództwa Strategicznego (STRATCOM) wiceadmirał Richard Corell powiedział w Senacie, że ostatnia próba jądrowa została przeprowadzona w 2017 r. przez Koreę Północną, a w przypadku Chin w 1996 roku.

Co zrobią USA?

Stany Zjednoczone ostatnią próbę jądrową przeprowadziły w 1992 roku. Mimo zapowiedzi Trumpa o ich wznowieniu, w niedzielę sekretarz energii Chris Wright stwierdził, że nie ma w planach przeprowadzania testów w postaci eksplozji jądrowych.

Myślę, że testy, o których teraz mówimy, to testy systemowe - powiedział Wright. To nie są eksplozje nuklearne. To jest coś, co nazywamy eksplozjami niekrytycznymi - wyjaśnił. Podkreślił, że takie testy obejmują wszystkie elementy broni jądrowej.