Musk nie podał szczegółów tej inicjatywy. Jego post do poniedziałku został wyświetlony ponad 27 milionów razy.

Jak zwraca uwagę FoxBusiness na swoim portalu, nowego modelu sztucznej inteligencji nie należy utożsamiać z kryptowalutą o nazwie BABYGROK.

Czy dzieci powinny używać AI?

Czy sztucznej inteligencji powinny używać dzieci? Jak zwraca uwagę Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, "generatywne modele językowe warto traktować w kontekście wychowania dzieci przede wszystkim jako inspirację do refleksyjnego poszerzania horyzontów, a także jako narzędzie do tworzenia okazji do wspólnego spędzania czasu".

Temu tematowi był poświęcony webinar, który odbył się w czerwcu.

Z kolei 30 lipca w łódzkiej Bibliotece Wolność ma odbyć się spotkanie poświęcone wpływowi AI na dzieci i rodziców.