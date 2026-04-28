Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała, że rosyjski archeolog Aleksander Butiagin został zwolniony przez Polskę w ramach wymiany więźniów. Mężczyzna miał zostać wydany Ukrainie, gdzie jest oskarżony o prowadzenie wykopalisk na okupowanym przez Rosję Krymie.

Rosyjski archeolog Aleksander Butiagin w warszawskim areszcie. / WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News / East News

Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut został we wtorek zwolniony z więzienia. Białoruskie media podały, że doszło do tego w ramach wymiany więźniów w formule "pięciu za pięciu" na przejściu granicznym Białowieża-Piererow.

Przedstawiciele polskiego rządu nie informowali o personaliach pozostałych zwolnionych.

FSB: Polska zwolniła Butiagina

Jak podała, państwowa agencja prasowa TASS wśród zwolnionych przez Polskę jest rosyjski archeolog Aleksander Butiagin, który miał zostać wydany Ukrainie, gdzie jest oskarżony o prowadzenie wykopalisk na okupowanym przez Rosję Krymie.

Informację potwierdziła rosyjskim mediom Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB).

Wydania Rosjanina domagała się Ukraina

Butiagin został zatrzymany na początku grudnia ub.r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działająca na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z wnioskiem strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną. Ukraińska prokuratura podejrzewa go o umyślne, nielegalne, częściowe zniszczenie obiektu dziedzictwa kulturowego.

Według Ukraińców, Butiagin - jako kierownik Sekcji Archeologii Starożytnej Północnego Regionu Morza Czarnego Federalnego Zakładu Kultury Ermitaż w latach 2014-2019 - nie mając stosownych pozwoleń na prowadzenie prac wykopaliskowych, prowadził je na terenie archeologicznego kompleksu "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu na Krymie. Jak przekazała strona ukraińska, swymi pracami miał zniszczyć kompleks archeologiczny. Straty szacowane są na ponad 200 mln hrywien.

Za pierwszy zarzut według prawa ukraińskiego grozi Butiaginowi grzywna, za drugi do 5 lat więzienia.

Rosja uznała oskarżenia Ukrainy wobec archeologa za "absurdalne" i zażądała jego uwolnienia. W tej sprawie do rosyjskiego MSZ został wezwany ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski.

W marcu warszawski Sąd Okręgowy stwierdził prawną dopuszczalność wydania rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina stronie ukraińskiej.



