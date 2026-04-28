To wiadomość, na którą czekała nie tylko Polska, ale i cała demokratyczna Europa. Andrzej Poczobut, polsko-białoruski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, po latach więzienia odzyskał wolność. "To wielki dzień dla nas wszystkich" – podkreśliła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska w oficjalnym komunikacie.

Dzisiaj Andrzej Poczobut odzyskał wolność w ramach wymiany więźniów na polsko-białoruskiej granicy.

W przesłanym komunikacie Cichanouska podkreśliła, jak ważny jest to moment dla wszystkich walczących o prawa człowieka na Białorusi. "To wielki dzień dla nas wszystkich. Andrzej Poczobut jest wolny. Po latach niesprawiedliwego więzienia i izolacji może wreszcie odetchnąć wolnością" - napisała Cichanouska.

O uwolnieniu Poczobuta poinformował również premier Donald Tusk, który zamieścił w mediach społecznościowych krótką, ale wymowną wiadomość: "Andrzej Poczobut wolny. Witaj w polskim domu, Przyjacielu".

Cichanouska w swoim oświadczeniu podkreśliła kluczową rolę międzynarodowej presji i solidarności. "Nie byłoby to możliwe bez konsekwentnej i pryncypialnej postawy Polski, która niestrudzenie walczyła o Andrzeja, oraz wszystkich naszych sojuszników — Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej — którzy nie przestają walczyć o naszych więźniów politycznych. Pamiętamy o wszystkich. Około 900 osób wciąż pozostaje za kratami" - zaznaczyła.

Liderka białoruskiej opozycji nie szczędziła słów uznania dla Poczobuta, nazywając go "polsko-białoruskim bohaterem, utalentowanym i niezłomnym dziennikarzem, który nigdy nie zdradził swoich zasad. Reżim nie zdołał go złamać ani uciszyć".

Cichanouska przyznała, że przez cały czas walki o wolność Poczobuta nosiła jego zdjęcie w teczce, którą zabierała na każde spotkanie i forum.

Na koniec liderka opozycji raz jeszcze podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uwolnienia dziennikarza. "Jestem niezmiernie wdzięczna Polsce — rządowi i narodowi — za walkę o Andrzeja. Dziękuję Stanom Zjednoczonym i Unii Europejskiej. Bez Waszej presji i solidarności Andrzej nie byłby dziś wolny" - podkreśliła.