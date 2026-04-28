"Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Opublikował pierwsze zdjęcie z polskim dziennikarzem, który przez pięć lat był więziony przez białoruskie władze.
Andrzej Poczobut został uwolniony w ramach wymiany więźniów między Polską i Białorusią. Odbyła się ona dziś na granicy.
O zwolnieniu Poczobuta zdecydował białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka - poinformowała agencja BiełTA.
napisał szef polskiego rządu na platformie X.