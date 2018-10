Władze Jersey City wyznaczyły na 11 grudnia datę referendum, które ma zdecydować o losach Pomnika Katyńskiego. Burmistrz Steven Fulop chce przenieść pomnik z Exchange Place w miejsce oddalone o 60 metrów i znajdujące się na ulicy York przy nabrzeżu rzeki Hudson. Pomnik Katyński stanąłby naprzeciwko Manhattanu.

Pomnik Katyński / Paweł Żuchowski / RMF FM

Odpowiadając "tak" lub "nie", głosujący w referendum zdecydują czy pomnik zostanie przeniesiony, czy też zostanie tam, gdzie jest teraz.



Większość osób z uprawnionych do udziału w referendum nie ma polskiego pochodzenia. Rodacy stanowią - według szacunków polonijnych działaczy - ok. 5-10 proc. elektoratu miasta.



Osoby głosujące odpowiedzą na pytanie "Czy należy przyjąć rozporządzenie, dotyczące uchylenia rozporządzenia, które upoważnia do przeniesienia pomnika?".

Według szefa Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych Janusza Sporka pytanie sformułowane jest tak, żeby przeciętny człowiek miał z nim trochę problemu.



Spodziewaliśmy się tego. Planujemy szeroką i intensywną akcję uświadamiania społeczności Jersey City, że odpowiedzią wstrzymującą przeniesienie pomnika jest TAK - podkreśla.



Spór o pomnik

O przeniesienie pomnika stara się burmistrz Steven Fulop. Tłumaczy to projektem budowy parku przy Exchange Place. Plany zatwierdziła 13 czerwca Rada Miasta. Zaakceptował je sprawujący pieczę nad pomnikiem Komitet Katyński.



Część Polonii była jednak przeciw. Zorganizowała akcję podpisywania petycji w sprawie zachowania Pomnika Katyńskiego w dotychczasowym miejscu.



Pomnik Katyński w Jersey City ma ok. 12 metrów wysokości i waży 120 ton. Tworzy go cokół z płaskorzeźbami oraz odlana w brązie, stojąca na cokole postać żołnierza przebitego bagnetem.



Autorem pomnika jest mieszkający w USA polski rzeźbiarz Andrzej Pityński.



(ug)