​Grecja zanotowała rekordowe wpływy z zagranicznej turystyki w 2023 roku; w pierwszych jedenastu miesiącach wyniosły one 20,1 mld euro - wynika z danych opublikowanych przez Bank Grecji.

Santorini, grecka wyspa na Morzu Egejskim / Shutterstock

Według danych przytaczanych przez portal Kathimerini, od stycznia do listopada zeszłego roku Grecję odwiedziło niemal 32 mln turystów, co stanowi wzrost o 17,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.

W rekordowym dotychczas 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, było to 30,65 mln turystów. Wówczas zagraniczni turyści zostawili w Grecji 18,2 mld euro.