"Kompetencje, które będą w Ministerstwie Przemysłu, to jest pełna polityka i pełne działania w zakresie polityki atomowej, polityki wodorowej, gazu i ropy naftowej" - wyjaśniła szefowa tego resortu Marzena Czarnecka. Brała ona udział w konferencji zorganizowanej w Sosnowcu przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Minister mówiła również m.in. o siedzibie resortu i terminie rozpoczęcia działania ministerstwa.

Minister przemysłu Marzena Czarnecka podczas gospodarczego otwarcia roku Regionalnej Izby Gospodarczej Katowice w Centrum Edukacji Ekologicznej – Egzotarium w Sosnowcu / Jarek Praszkiewicz / PAP

W Centrum Edukacji Ekologicznej - Egzotarium w Sosnowcu w poniedziałek odbyło się Gospodarcze Otwarcie Roku. Jest to wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W konferencji wzięła udział m.in. minister przemysłu Marzena Czarnecka, która mówiła o kompetencjach swojego resortu.

"Mam marzenie - ministerstwo na Śląsku"

Jak zaznaczyła, postanowiła zabrać głos, aby rozwiać niejasności, czym nowe Ministerstwo Przemysłu będzie się zajmowało i co będzie w przedmiocie jej kompetencji. W 2022 roku powiedziałam podczas jednej konferencji "mam marzenie - ministerstwo na Śląsku" - mówiła.

Dziękując premierowi za decyzję o utworzeniu w woj. śląskim Ministerstwa Przemysłu, minister wskazała, że ma ono "w polu działania nie tylko górnictwo, jako przemysł, który jest schodzący".

Jak mówiła, w tej chwili toczą się prace ws. projektu ustawy o działach administracji państwowej. Kompetencje, które będą w Ministerstwie Przemysłu, to jest pełna polityka i pełne działania w zakresie polityki atomowej, polityki wodorowej, gazu i ropy naftowej - poinformowała.

A dział administracji, którym ja mam zarządzać, będzie się nazywał "dział surowców energetycznych". Czyli wszystkie surowce energetyczne, które są w Polsce - i nie tylko, bo tej ropy trochę nam brakuje, gazu też - będą w kompetencjach mojego ministerstwa - zapowiedziała minister Czarnecka.

Siedziba Ministerstwa Przemysłu i termin rozpoczęcia działalności

Potwierdziła też wcześniejsze informacje, że siedziba Ministerstwa Przemysłu będzie mieściła się w gmachu przy ul. Powstańców 30 w Katowicach, gdzie siedzibę ma Polska Grupa Górnicza, a historycznie po II wojnie światowej znajdowało się Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Czyli wracamy do korzeni - zaznaczyła.

Wskazała, że ze względów prawnych faktyczna działalność Ministerstwa Przemysłu, po etapie jego organizacji, rozpocznie się 1 marca 2024 roku.

Czym to ministerstwo się będzie zajmować? Ja bym chciała, żeby to były inicjatywy oddolne. Jest raport, który przygotował Urząd Marszałkowski (Woj. Śląskiego - przyp. red.) dotyczący tego, jak ma wyglądać transformacja energetyczna i co mamy zrobić jak państwo. (...) To jest trochę tak, że transformacja energetyczna jest opóźniona - mówiła Czarnecka.

Przez ostatnie osiem lat nic właściwie się nie wydarzyło w transformacji energetycznej. Skoro się nic nie wydarzyło, mamy przestarzały miks energetyczny - przestarzały ze względu na to, że nikt nie pracował nad tym, w którą stronę ta transformacja energetyczna ma podążać. Pierwszym etapem, który nas czeka jako mieszkańców woj. śląskiego, to pokazanie, w którą stronę powinniśmy podążać - diagnozowała szefowa resortu przemysłu.

Nawiązała m.in. do deklaracji premiera dotyczącej tworzenia "zielonych stref energetycznych", w których działałaby (obowiązująca od 5 stycznia 2023 r.) unijna dyrektywa CSRD, która rozszerzyła obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko (ESG).

Te zielone strefy energetyczne mają być takim miejscem, gdzie będziemy mogli powiedzieć jako Polacy, jako Ślązacy: mamy prawdziwą działalność, która będzie działalnością po pierwsze zieloną, po drugie odpowiadającą na takie potrzeby, które są na miejscu - mówiła minister Czarnecka.

Wskazała na źródła finansowania działań transformacyjnych: oprócz środków KPO, to te z Funduszu Transformacji woj. śląskiego (zasilanego z budżetu państwa) czy Funduszu Modernizacyjnego.

Studia w zakresie energetyki jądrowej

Wyraziła nadzieję, że pomysły dotyczące transformacji dostarczą ludzie młodzi, nawiązując przy tym do uruchamianych w Politechnice Śląskiej studiów dot. energetyki jądrowej. Podkreśliła, że np. w polskim prawie atomowym jest tylko jeden paragraf dotyczący energii atomowej (pozostałe dotyczą kwestii medycznych).

Czyli mamy ogromne pola do współpracy - zasugerowała Marzena Czarnecka, zwracając się do uczestniczących w wydarzeniu katowickiej RIG przedsiębiorców.

Minister przemysłu nie chciała w poniedziałek odpowiadać na pytania dziennikarzy dotyczące m.in. zapowiedzianej przez nią na początek lutego wizyty w Brukseli ws. notyfikacji umowy społecznej dotyczącej górnictwa. Jak poinformowała, będzie o tym mówiła po powrocie z tych spotkań.

Odnosząc się do pytania o zapowiedziane przez szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych audyty w spółkach węglowych i energetycznych Czarnecka stwierdziła, że należy o to pytać ministra aktywów państwowych Borysa Budkę.

Kim jest minister przemysłu?

Marzena Czarnecka pochodzi z Zabrza. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, a także m.in. kierownikiem w Katedrze Transformacji Energetycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Przez wiele lat była sędzią Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.