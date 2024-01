Byłem naiwny, sądząc, że antysemityzm nie może się odrodzić - powiedział Elon Musk w Krakowie podczas dyskusji z amerykańskim publicystą Benem Shapiro. Shapiro prosił biznesmena o skomentowanie faktu, że antysemityzm na Zachodzie narasta po wybuchu wojny Izraela z Hamasem.

Elon Musk / Łukasz Gągulski / PAP

Antysemickie epizody na amerykańskich uniwersytetach były sygnałem, że może się to zdarzyć nawet w USA, w bardzo różnorodnych środowiskach - zwrócili uwagę Musk i Shapiro.

Musk bierze udział w odbywających się w Krakowie i Oświęcimiu uroczystościach związanych z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz w konferencji na temat antysemityzmu zorganizowanej przez European Jewish Association (EJA).

Proszony o skomentowanie ataku Hamasu na Izrael oraz narastającej fali antysemityzmu Musk powiedział, że ludzie nienawidzą innych wtedy, gdy zostali poddani jakiejś formie indoktrynacji. Dlatego sądzę, że najważniejsza jest walka z taką indoktrynacją - podkreślił.



Powinno się powstrzymać to, co się działo pod tym względem w Strefie Gazy, gdzie dzieci poddawane są indoktrynacji i uczone nienawiści do Izraela - dodał.



Sądzę, że w mediach powinna istnieć organiczna zasada, że to ludzie decydują, co jest najważniejsze w mediach, a nie grupa redaktorów (...). W całych Stanach Zjednoczonych jest zapewne około pięciu redaktorów (naczelnych), którzy decydują, co powinno się znaleźć na pierwszych stronach gazet - powiedział właściciel serwisu X.

Musk o "jednej z najgłupszych rzeczy", jaką zrobił

Musk został zaproszony do udziału w sympozjum, ponieważ jesienią ubiegłego roku spotkał się z oskarżeniami o antysemityzm. Zgodził się wtedy z anonimowym użytkownikiem platformy X twierdzącym, że społeczności żydowskie promują "nienawiść przeciwko białym" i odpowiadają za sprowadzanie "hord mniejszości, które zalewają kraj". Wpis ten potępił Biały Dom, a szereg dużych reklamodawców, w tym m.in. koncern Disneya, ogłosiło bojkot platformy. Musk przyznał później, że jego wypowiedź była "jedną z najgłupszych rzeczy", jaką zrobił.

Wcześniej Elon Musk był z wizytą w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. We wtorek Musk ma wziąć udział w nabożeństwie żałobnym na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.