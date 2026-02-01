Sieć dróg krajowych objętych elektronicznym poborem opłat od 1 lutego powiększyła się o około 645 km. Opłaty są teraz pobierane na blisko 5,9 tys. km dróg krajowych. Stawki za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t i autobusów wzrosły o 40-42 procent.

Sieć płatnych dróg w Polsce znacznie wzrosła / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od 1 lutego 2026 sieć dróg krajowych objętych elektronicznym poborem opłat powiększyła się o około 645 km.

Stawki za przejazd pojazdów powyżej 3,5 t i autobusów wzrosły o 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

O jakie odcinki dróg chodzi? O tym w naszym artykule.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Z rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, wynika, że stawki za przejazd siecią dróg płatnych pojazdów o masie powyżej 3,5 t i autobusów wzrosły o 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

Nowe odcinki objęte opłatą

Wśród nowych odcinków tras objętych opłatą znalazły się m.in.: fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, drogi S1 na odcinkach Podwarpie-Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz Żywiec-Węgierska Górka, a także odcinki tras S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Do objęcia opłatą wytypowano również fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia, w tym roku planowane wpływy z poboru opłat w systemie e-TOLL mają wynieść prawie 6,6 mld zł.

Z kolei w uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że głównym jego celem jest zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego, aby zapewnić finansowanie na dalszy rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej; podwyższenie stawek ma na celu ich urealnienie i dostosowanie do średnich stawek europejskich, z korzyścią dla konkurencyjności transportu kolejowego i względów ekologicznych.

Opłaty - e-TOLL i system satelitarny

Przed rozszerzeniem sieci dróg płatnych opłata elektroniczna była pobierana za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po rozszerzeniu opłata jest pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km) autostrad, dróg ekspresowych i wybranych odcinków dróg krajowych klasy GP i G.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie 2024 roku o ok. 1600 km.

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.