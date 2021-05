Miliardy cykad Brood X, które żyły pod ziemią przez ostatnie 17 lat, w najbliższym czasie wyjdą na powierzchnię. Naukowcy zapowiadają, że roje owadów pojawią się głównie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W mediach społecznościowych internauci już zaczęli publikować pierwsze zdjęcia i nagrania, które pokazują, jak zwierzęta wydostają się na powierzchnię.

Cykady zamieszkują głównie wschodnie i środkowe obszary Ameryki Północnej / Abaca / PAP/Abaca

Cykady mogą wyjść na powierzchnię w 18 stanach USA, w tym w Waszyngtonie, Michigan i Zachodniej Wirginii. O tych owadach zrobiło się głośno, ponieważ cykl rozwojowy ich larw trwa około 13-17 lat. Ostatni raz cykady pojawiły się w wielu regionach Stanów Zjednoczonych w 2003 roku i 2004 roku. Na niektórych obszarach występowały również w 2013 roku. Według przewidywań naukowców, w tym roku nastąpi masowa fala opuszczania gniazd przez dojrzałe owady.

Szacuje się, że na jeden akr (nieco ponad 4 tys. metrów kwadratowych), może przypaść nawet 1,5 miliona cykad. Według prognoz, na powierzchni, w sumie mogą pojawić się dziesiątki miliardów owadów.

Pierwsze cykady już są

Spod ziemi wydostały się już pierwsze cykady. Można to zobaczyć na zdjęciach i nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych.



"Ciepłe miejsce pełne dziur. Zgaduję, że to Brood X zaczynają się budzić?" - napisał użytkownik Twittera.



Jedna z internautek pod opublikowanym zdjęciem i filmem napisała, że cykady pojawiły się w jej ogródku.



Chatki cykady

Cykady są jednymi z najdłużej żyjących owadów na świecie. Prawie całe życie spędzają pod ziemią, żywiąc się korzeniami drzew.

Kiedy larwy są gotowe do wyjścia na powierzchnię, budują błotne rurki w glebie, tzw. chatki cykady. Zwierzęta czołgają się przez nie, aby znaleźć miejsce do przeobrażenia się w dojrzałą, skrzydlatą postać.

Co ważne, cykady nie są szkodliwe dla ludzi. Mogą być za to dobrym źródłem pożywienia np. dla ptaków. Nie należy też mylić cykad z szarańczą, która m.in. niszczy uprawy.

Głośna wibracje

Cykady, jako dorosłe osobniki, żyją tylko od dwóch do czterech tygodni. Żywią się młodymi drzewami i winoroślami. Na powierzchnię wychodzą po to, aby kopulować. Samce cykad wabią wówczas samice głośnymi wibracjami. Naukowcy zmierzyli natężenie tego dźwięku i okazało się, że jest ono podobne do uruchomionego motocykla.

Świat nauki nie może jednak do końca wyjaśnić, dlaczego cykady pojawiają się na powierzchni tylko w konkretnych okresach. Jedna z teorii mówi o tym, że pomaga im to unikać drapieżników.

