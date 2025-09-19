Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała w piątek liderów UE do szybkiego przyjęcia nowych sankcji na Rosję w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce. Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas oceniła to jako wyjątkowo niebezpieczną prowokację.
MSZ w Tallinie poinformowało w piątek, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w piątek rano w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej i pozostały tam przez około 12 minut. Estonia wezwała do MSZ charge d'affaires Rosji i wręczyła mu notę protestacyjną.
W reakcji na to wtargnięcie szefowa Komisji Europejskiej wezwała przywódców UE do szybkiego zatwierdzenia 19. pakietu sankcji, którego propozycję przedstawiła wcześniej w piątek.
KE zaproponowała całkowite wygaszenie importu gazu rosyjskiego do końca roku, uderzenie w rosyjski sektor finansowy, w tym objęcie głównych rosyjskich firm handlujących energią, Rosnieftu i Gazprom Nieftu, całkowitym zakazem transakcji, a także zablokowanie transakcji dokonywanych w kryptowalutach.