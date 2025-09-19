Rosyjskie myśliwce nad Estonią. "Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją"

Von der Leyen podkreśliła, że Europa solidaryzuje się z Estonią w obliczu najnowszego naruszenia unijnej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Na każdą prowokację odpowiemy z determinacją, inwestując w silniejszą flankę wschodnią - zaznaczyła.

Ostrzegła, że "w miarę eskalacji zagrożeń będzie rosła także presja" UE.

Dzisiejsze naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie samoloty wojskowe jest wyjątkowo niebezpieczną prowokacją. Jest to już trzecie tego typu naruszenie przestrzeni powietrznej UE w ciągu kilku dni, jeszcze bardziej zwiększa to napięcie w regionie - podkreśliła z kolei w oświadczeniu Kallas, nawiązując do wtargnięcia dronów do Polski i Rumunii w zeszłym tygodniu.

Jak zapewniła, UE jest w pełni solidarna z Estonią. Będziemy nadal wspierać nasze państwa członkowskie w umacnianiu ich obronności przy wykorzystaniu europejskich zasobów - podkreśliła Kallas, była premierka Estonii.

Putin wystawia na próbę determinację Zachodu. Nie wolno nam okazać słabości - zaznaczyła.

Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.

Wyspa Vaindloo na Zatoce Fińskiej, położona około 100 km na północny wschód od Tallina, jest najdalej wysuniętym na północ punktem terytorium Estonii.

