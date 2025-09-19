Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek, że w projekcie 19. pakietu sankcji wobec Rosji przewidziano zakaz importu rosyjskiego LNG do Europy oraz ograniczenie transakcji z Rosnieftem i Gazprom Nieftem. Nowe restrykcje mają objąć również przedsiębiorstwa z państw trzecich, w tym z Chin.

Ursula von der Leyen / PAP/EPA/OLIVIER HOSLET / PAP

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w poście na X doprecyzowała, że wycofanie rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego ma nastąpić do 1 stycznia 2027 r.

W ciągu ostatniego miesiąca Rosja pokazała pełnię swojej pogardy dla dyplomacji i prawa międzynarodowego - podkreśliła von der Leyen, ogłaszając 19. pakiet sankcyjny.

Jak zaznaczyła, Rosja przeprowadziła jedne z największych ataków dronowych i rakietowych na Ukrainę od początku wojny, a w ciągu ostatnich dwóch tygodni rosyjskie drony Shahed naruszyły przestrzeń powietrzną UE zarówno w Polsce, jak i w Rumunii.

To nie są działania kogoś, kto pragnie pokoju. Prezydent (Władimir) Putin raz po raz eskalował działania - powiedziała.

Nowe sankcje dla Rosji

Jak poinformowała von der Leyen, w ramach 19. pakietu KE zaproponowała sankcje na 118 dodatkowych statków z rosyjskiej tzw. floty cieni. Sankcjami UE ma zostać objętych łącznie ponad 560 jednostek.

Główne (rosyjskie) firmy handlujące energią, Rosnieft i Gazprom Nieft, zostaną objęte całkowitym zakazem transakcji. Inne firmy również zostaną objęte zamrożeniem aktywów. Teraz ścigamy tych, którzy podsycają wojnę Rosji, kupując ropę z naruszeniem sankcji. Naszym celem są rafinerie, firmy handlujące ropą, firmy petrochemiczne w krajach trzecich, w tym w Chinach - zapowiedziała von der Leyen.