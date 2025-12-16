Rosja prowadzi na Morzu Bałtyckim operację wojskową w celu ochrony swojej floty cieni - potwierdziła wczoraj szwedzka marynarka wojenna. Media informowały, że na rosyjskich statkach z ropą zauważono umundurowany personel.

Szwedzi zauważyli umundurowany personel na statkach / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szwedzka marynarka wojenna przekazała, że Rosja prowadzi na Bałtyku operację wojskową w celu ochrony swojej floty cieni.

Na rosyjskich tankowcach z ropą zaobserwowano umundurowany personel.

Rosyjska Flota Bałtycka utrzymuje stałą obecność w specjalnych strefach wzdłuż szlaków żeglugowych.

Walka z flotą cieni jest utrudniona przez fałszywe bandery, brak nadzoru i międzynarodowych przepisów.

Rosjanie w kilku bałtyckich strefach

Widzieliśmy i otrzymywaliśmy informacje, że na pokładach niektórych statków floty cieni znajduje się umundurowany personel - podkreślił szef operacji marynarki wojennej Szwecji, Marko Petkovic, w programie szwedzkiej telewizji publicznej SVT.

Źródła SVT wskazują, że operacja wojskowa Rosji polega także na "dość stałej obecności" rosyjskiej Floty Bałtyckiej w kilku specjalnych strefach wzdłuż szlaków żeglugowych. Potwierdził to przedstawiciel szwedzkiej Straży Przybrzeżnej.

Kiedy zauważono ludzi w mundurach?

Wcześniej, na początku grudnia, o obecności umundurowanego personelu na pokładach tankowców przewożących ropę z Rosji informowały fiński nadawca publiczny Yle oraz duński portal dziennikarstwa śledczego Danwatch.dk.

W obu przypadkach powołano się na relację pilota morskiego, pomagającego kapitanom statków przepłynąć przez wąskie i płytkie duńskie cieśniny. Bjarne Caesar Skinnerup i jego koledzy po fachu twierdzą, że byli świadkami obecności personelu w mundurach na statkach lub osób narodowości rosyjskiej, które nie figurowały na liście załóg jako cywilni marynarze. Według jego relacji, gdy piloci pojawiają się na pokładzie, aby pomóc w nawigacji, atmosfera jest napięta. Zamiast dawnej życzliwości eskortowani są bezpośrednio na mostek kapitański.



Flota cieni może liczyć nawet 1000 statków

Według raportu szwedzkiej Straży Przybrzeżnej z początku grudnia po morzach pływa 500-1000 rosyjskich statków floty cieni, ponad 300 pod fałszywymi banderami. Walka z nimi jest trudna m.in. z powodu braku nadzoru właścicieli rejestrów oraz posługiwania się dokumentami generowanymi w internecie.

Mimo zaostrzenia kontroli ze strony służb Szwecji i innych krajów regionu 20 proc. załóg statków nie zastosowało się do żądania przedstawienia dokumentów. Egzekucję prawa utrudnia brak międzynarodowych przepisów.