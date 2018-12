Największą sympatią Ukraińcy darzą Polskę, zaś największą antypatię czują do Rosji - wskazują wyniki opublikowanego właśnie sondażu, przeprowadzonego przez Grupę Socjologiczną Rating. "Ciepłymi" uczuciami darzy Moskwę jedynie 20 procent Ukraińców. Co istotne, badanie to przeprowadzono jeszcze przed incydentem na Morzu Azowskim.

