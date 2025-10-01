Mocny głos Donalda Tuska w Kopenhadze. "Nie chcę psuć tu dobrej atmosfery i dobrego nastroju, (...) ale rzeczywistość jest bardzo brutalna" - powiedział premier. Przestrzegł, że choć UE powinna sama produkować swoje uzbrojenie, to z powodu wysokich cen energii i celów klimatycznych firmy zbrojeniowe opuszczają Europę.

Premier Donald Tusk w Kopenhadze / Radek Pietruszka / PAP

Przed szczytem przywódców UE w Kopenhadze odbył się szczyt na temat konkurencyjności, na którym ogłoszona została deklaracja dotycząca tej kwestii. Poza Tuskiem głos zabrali: prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Danii Mette Frederiksen oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Tusk: Inni tego nie robią

Tusk w przemówieniu przestrzegał przed spadkiem konkurencyjności gospodarki UE. Nasze ambicje nie mogą oznaczać, że będziemy nakładać na firmy kolejne obciążenia. Nie mogą oznaczać, że z powodu Europy firmy tracą konkurencyjność na tle świata - powiedział.

Dowodził, że Europa odpowiada za zaledwie 6 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych.

Nie możemy stale redukować emisji w tempie, z którym żadna firma nie może sobie poradzić. Nie możemy stale zwiększać naszych ambicji, gdy inni tego nie robią - podkreślił.

Tusk: Rzeczywistość jest bardzo brutalna

Premier polskiego rządu poruszył też kwestię bezpieczeństwa UE.

Bezpieczeństwo oznacza uzbrojenie, uzbrojenie oznacza stal, stal oznacza reindustrializację. Musimy być samowystarczalni. Nie możemy zlecać naszego bezpieczeństwa na zewnątrz. Ale z powodu naszych kosztów energii, najwyższych na świecie, i oczywiście naszych ambicji klimatycznych firmy opuszczają Europę. Nie chcę psuć tu dobrej atmosfery i dobrego nastroju, (...) ale rzeczywistość jest bardzo brutalna - podkreślił Tusk.

Przywołał też swoją rozmowę z przedstawicielem największego producenta stali na świecie, który - jak dodał - jest aktywny w Polsce. Jak relacjonował polski premier, przedstawiciel firmy przekazał mu, że przedsiębiorstwo nie może dalej działać w Europie przy obecnym przeroście regulacji i wysokich cenach energii.

Dziś USA, Kanada, Brazylia są znacznie bardziej atrakcyjnymi (rynkami - red.) niż Europa - powiedział Tusk. Jak dodał, jeśli UE nie zareaguje na ten fakt szybko, będzie za późno. Dlatego - ocenił - proces deregulacji dotyczący unijnej gospodarki musi zostać przyspieszony.