Kierowcy już wkrótce będą mogli korzystać z nowego, 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17. Wykonawca inwestycji złożył właśnie kluczowy wniosek, który otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Jeśli procedury przebiegną sprawnie, pierwsze roboty ruszą w 2026 roku.

S17: Trasa coraz bliżej granicy z Ukrainą

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wykonawca odcinka S17 między Piaskami a Łopiennikiem złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

To jeden z ostatnich etapów formalnych przed rozpoczęciem budowy. "Jeśli procedura przebiegnie sprawnie, budowa ruszy w 2026 roku" - podkreślają przedstawiciele inwestora.

Co powstanie w ramach nowej trasy?



Nowy fragment S17 będzie miał dwie jezdnie i zostanie poprowadzony równolegle do obecnej drogi krajowej nr 17.

Trasa przebiegnie przez powiaty świdnicki i krasnostawski oraz gminy Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny.

Początek inwestycji zaplanowano na przebudowanym węźle Piaski Wschód, gdzie krzyżują się S17 i S12. W ramach projektu powstaną także trzy nowe węzły: Piaski Południe, Fajsławice i Łopiennik.

W planach jest również budowa dróg do obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, oświetlenia w obrębie węzłów, a także instalacja ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt. Wartość umowy to niemal 810 mln zł.





Złożenie wniosku o ZRID to nie tylko zielone światło dla budowy, ale także początek procedury odszkodowawczej dla właścicieli nieruchomości, które zostaną przejęte pod inwestycję.

Wartość gruntów oszacują niezależni rzeczoznawcy majątkowi powołani przez wojewodę. Na podstawie tych wycen wydane zostaną decyzje o wysokości odszkodowań, które wypłaci Skarb Państwa.





Odcinek Piaski - Łopiennik to część większego projektu, obejmującego budowę 115 km trasy od Piask do Hrebennego, przy granicy z Ukrainą.

Szacunkowa wartość wszystkich dziewięciu fragmentów to 4,5 mld zł. Część prac już trwa - roboty prowadzone są na odcinkach Zamość Wschód - Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne, o łącznej długości blisko 30 km.

Jeszcze w tym roku spodziewane są kolejne decyzje ZRID, m.in. dla fragmentu Zamość Południe - Tomaszów Lubelski. Równolegle złożono wnioski o zgodę na budowę dla odcinków Piaski - Łopiennik oraz Izbica - Zamość Sitaniec. W najbliższych miesiącach planowane jest także wystąpienie o zgodę dla fragmentu Krasnystaw - Izbica.



Jeszcze w 2025 roku mają zostać ogłoszone przetargi na dwa brakujące fragmenty: Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód. To ponad 20 km trasy, które pozwolą domknąć cały ciąg S17 od Warszawy aż do granicy państwa.

"Nowa trasa znacząco skróci czas podróży i poprawi bezpieczeństwo na jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych wschodniej Polski" - zapewniają drogowcy.