Na portugalskiej wyspie Terceira, położonej w archipelagu Azorów, odnotowano gwałtowny wzrost aktywności sejsmicznej. Naukowcy alarmują, że wulkan Santa Barbara, usytuowany w zachodniej części wyspy, może w najbliższym czasie wejść w fazę erupcji. Władze regionalne podniosły poziom ostrzeżenia dotyczący tego wulkanu.

Wulkan Santa Barbara w Portugalii / Shutterstock

W ostatnich dniach na Terceirze zarejestrowano liczne wstrząsy sejsmiczne, z których najsilniejsze osiągnęły magnitudę 3,9. Zjawiska te są szczególnie niepokojące, ponieważ epicentrum większości z nich znajduje się w rejonie wulkanu Santa Barbara, na głębokości od 3 do 4 kilometrów pod powierzchnią ziemi.

W odpowiedzi na te wydarzenia regionalny rząd Azorów zdecydował się podnieść poziom ostrzeżenia ze "stabilnego" na "reaktywację", co oznacza zwiększone ryzyko erupcji.

Specjaliści z Instytutu Wulkanologii Uniwersytetu Azorskiego (IVAR) od końca października obserwują narastającą liczbę wstrząsów, które ich zdaniem są bezpośrednio związane z wybudzaniem się wulkanu Santa Barbara.

Geolog Joao Gaspar z IVAR poinformował, że w związku z obecną sytuacją rozpoczęto szczegółowe badania powietrza oraz wody w okolicach wulkanu. Analizy mają na celu wykrycie ewentualnych zmian chemicznych, które mogą świadczyć o zbliżającej się erupcji. Wyniki tych badań mają być znane do końca tygodnia.

Historia aktywności wulkanu Santa Barbara

Chociaż Santa Barbara w przeszłości wielokrotnie dawała o sobie znać, to w ostatnich latach pozostawała w stanie uśpienia. Według danych IVAR, od 2005 roku wulkan ten wchodził w fazę erupcji ponad dwadzieścia razy, jednak w ostatnich latach nie wykazywał większej aktywności.

Ośrodek Informacji ds. Obserwacji Sejsmicznej i Wulkanicznej Azorów (CIVISA) odnotował, że wstrząsy sejsmiczne były odczuwalne nie tylko na Terceirze, ale także na pobliskiej wyspie Sao Jorge. Ostatnie zarejestrowane wstrząsy osiągnęły poziom piąty w 12-stopniowej skali Mercallego.