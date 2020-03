​Turecka straż przybrzeżna poinformowała w nocy z piątku na sobotę, że na podstawie rozporządzenia podpisanego przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana będzie przeciwdziałać próbom nielegalnego przeprawiania się migrantów do UE przez Morze Egejskie. Informację o poleceniu, jakie miał wydać prezydent Erdogan przekazała turecka agencja prasowa Anadolu.

Straż przybrzeżna uniemożliwi przeprawy migrantów przez Morze Egejskie / DIMITRIS TOSIDIS / PAP/EPA