Potwierdzam, że pożary w kopalni są nadal aktywne. Aby je wyeliminować, musimy dokończyć budowę tam - przekazał Ivo Czelachovski, rzecznik właściciela kopalni w czeskiej Karwinie, w której w czwartek miał miejsce tragiczny w skutkach wybuch metanu. Zginęło w nim 13 górników: 12 Polaków i Czech. W sobotę ratownicy, pracujący w rejonie pożaru: 800 m pod ziemią, zakończyli budowę dwóch tam, w niedzielę zamknięte zostaną dwie ostatnie - i tym samym rejon pożaru zostanie odizolowany. W akcji bierze udział około 200 zmieniających się ratowników.

W czasie spotkania z dziennikarzami Ivo Czelachovski przekazał, że "pożary (pod ziemią) są nadal aktywne".

Dlatego musimy dokończyć budowę tych tam, żeby wyeliminować wysokie temperatury i pożary - zaznaczył.

Tamy mają odciąć rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. Po ich zamknięciu trzeba będzie - jak poinformował rzecznik koncernu OKD, do którego należy kopalnia - odczekać co najmniej osiem godzin. W rejon pożaru nadal wtłaczany będzie azot: to tzw. gaz inertny, dzięki któremu zmniejszy się ilość tlenu w wyrobiskach, co w perspektywie przyczyni się do wygaśnięcia pożaru.

Sytuacja w objętym pożarem rejonie jest monitorowana zarówno pod kątem panującej tam temperatury, jak i składu atmosfery.

Jak zaznaczył Czelachovski, wejście do otamowanego rejonu - w którym znajdują się ciała 12 górników - będzie możliwe wtedy, kiedy zgodę na to wyda - na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w odciętej strefie - czeski urząd górniczy. Rzecznik OKD nie chciał spekulować, jak długo może potrwać wygaszanie pożaru i kiedy pojawi się możliwość wejścia w ten rejon po ciała górników.

Do wybuchu metanu w kopalni CSM w Karwinie doszło w czwartek o godzinie 17:16. Górnicy znajdowali się wówczas 800 metrów pod ziemią. Zginęło 13 mężczyzn: 12 Polaków i Czech.



Już w czwartek ciało jednego z zabitych zostało wydobyte na powierzchnię, zwłoki pozostałych 12 ofiar wciąż znajdują się w strefie wybuchu.



Rannych zostało 10 górników, natomiast w szpitalu pozostaje dwóch. Obaj to Polacy.