​Księżniczki Beatrice i Eugenie, córki pozbawionego tytułu książęcego Andrzeja, opuściły Wielką Brytanię. Do wyjazdu doszło w momencie, gdy ich ojciec został oficjalnie pozbawiony tytułów książęcych i zmuszony do opuszczenia królewskiej rezydencji Royal Lodge.

Księżniczki Beatrice i Eugenie opuściły Wielką Brytanię / Splashnews / East News

Księżniczki Beatrice i Eugenie opuściły Wielką Brytanię po decyzji króla Karola III o odebraniu tytułów ich ojcu, księciu Andrzejowi.

Pałac Buckingham potwierdził, że Andrzej Mountbatten-Windsor stracił tytuły książęce, odznaczenia i królewską rezydencję. Decyzja ma związek ze sprawą Jeffreya Epsteina.

Była żona księcia Sarah Ferguson również została pozbawiona tytułu Księżnej Yorku i ma opuścić Royal Lodge.

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Według doniesień brytyjskich mediów obie siostry wyjechały za granicę tuż przed ogłoszeniem decyzji Pałacu Buckingham. 35-letnia księżniczka Eugenie została zauważona w Paryżu podczas wyjazdu z przyjaciółkami - na jednym z opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęć widać ją pozującą nad Sekwaną.

Jej starsza siostra, 37-letnia księżniczka Beatrice, pojawiła się z kolei na konferencji Future Investment Initiative w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie pozowała do oficjalnych zdjęć 28 października.

Książę Andrzej bez tytułów

Informacje o ich podróżach zbiegły się z komunikatem Pałacu Buckingham, w którym potwierdzono, że król Karol III pozbawił księcia Andrzeja wszelkich tytułów i odznaczeń. Od teraz ma być określany jako Andrew Mountbatten-Windsor.

"Jego Królewska Mość podjął formalny proces usunięcia tytułów, godności i odznaczeń księcia Andrzeja" - przekazał Pałac Buckingham.

Decyzja obejmuje tytuły: Księcia Yorku, Hrabiego Inverness, Barona Killyleagh oraz Jego Królewskiej Wysokości (His Royal Highness). Książę utracił także najwyższe odznaczenia - Order Podwiązki oraz Order Wiktoriański.

Andrzej został również zobowiązany do opuszczenia królewskiej posiadłości Royal Lodge i przeniesienia się do wiejskiej rezydencji Sandringham House.

Książę Andrzej wycofał się z życia publicznego

W oświadczeniu podkreślono, że decyzja ma związek ze sprawą pedofila Jeffreya Epsteina, z którym książę Andrzej miał utrzymywać bliskie kontakty. Sam zainteresowany konsekwentnie zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

"Ich Królewskie Mości pragną wyrazić najszczersze współczucie ofiarom nadużyć" - dodano w komunikacie.

Sytuacja dotknęła również byłą żonę księcia Sarah Ferguson, która od 2008 roku mieszkała z nim w Royal Lodge. Została ona pozbawiona tytułu Księżnej Yorku i - według doniesień - ma obecnie poszukiwać nowego miejsca zamieszkania.

Książę Andrzej wcześniej zapowiadał, że wycofa się z życia publicznego. W wydanym niedawno oświadczeniu napisał:

"Zdecydowałem, że na pierwszym miejscu stawiam obowiązki wobec mojej rodziny i kraju. Podtrzymuję decyzję sprzed pięciu lat o wycofaniu się z życia publicznego. Za zgodą Jego Królewskiej Mości zdecydowałem, że powinienem zrobić kolejny krok. Dlatego nie będę już korzystał ze swojego tytułu ani z odznaczeń, które mi przyznano" - dodał w oświadczeniu.

Mimo kontrowersji wokół rodziców księżniczki Beatrice i Eugenie zachowają swoje królewskie tytuły.