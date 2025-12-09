Trzęsienie ziemi nawiedziło w poniedziałek późnym wieczorem północno-wschodnią Japonię - ​poinformowała Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA). Magnitudę wstrząsu określono na 7,5. Rannych zostało co najmniej 30 osób, ok. 90 tys. ewakuowano.

Trzęsienie ziemi w Japonii

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) poinformowała, że do trzęsienia ziemi doszło u wybrzeży wyspy Hokkaido i płn.-wsch. części Honsiu, w sąsiedztwie prefektur Iwate i Aomori. Magnitudę wstrząsu skorygowano z początkowych 7,6 na 7,5.

Epicentrum wstrząsów znajdowało się około 80 km od wybrzeży prefektury Aomori, na głębokości ok. 54 km. JMA wydała ostrzeżenie przed tsunami i falami o wysokości do 3 metrów. Na terenach najbardziej dotkniętych trzęsieniem nakazano ewakuację, która łącznie objęła ok. 90 tys. osób.



W japońskiej, 7-stopniowej skali intensywności sejsmicznej wstrząsowi nadano 6. stopień, który oznacza m.in., że nie można utrzymać się na nogach lub poruszać bez czołgania. W takich wypadkach większość ciężkich mebli może się przewrócić, a szyby w wielu budynkach ulegają uszkodzeniu.

Premier Japonii Sanae Takaichi nakazała obywatelom zabezpieczenie meble. "Jeśli poczujecie wstrząsy, bądźcie gotowi na natychmiastową ewakuację".

Premier Japonii Sanae Takaichi

Trzęsienie ziemi w Japonii. Koleje zawiesiły część połączeń

Japoński nadawca publiczny NHK poinformował, że mimo dużej siły trzęsienie nie pociągnęło za sobą poważniejszych konsekwencji ani nie wywołało większych strat.



Wiadomo też, że trzęsienie wywołało dwa niegroźne pożary, a japońskie koleje zawiesiły część połączeń na północy Honsiu i w części Hokkaido. JMA wydała ostrzeżenie przed wstrząsami wtórnymi, które obejmuje m.in. całą północno-wschodnią część Honsiu, aż po prefekturę Chiba, na wschód od Tokio.



Japońskie przedsiębiorstwa energetyczne poinformowały, że nie zgłoszono żadnych nieprawidłowości, jeśli chodzi o pracę elektrowni jądrowych. Jedna ze spółek początkowo informowała, że kilka tysięcy gospodarstw domowych nie ma dostępu do prądu, ale później obniżono tę liczbę do kilkuset.

Do trzęsienia ziemi doszło u wybrzeży wyspy Hokkaido i płn.-wsch. części Honsiu, w sąsiedztwie prefektur Iwate i Aomori. Mapa wstrząsów udostępniona przez United States Geological Survey (USGS) pokazuje lokalizację trzęsienia ziemi.

Japonia na styku czterech płyt tektonicznych



Z racji położenia w tak zwanym Pacyficznym Pierścieniu Ognia, na styku aż czterech płyt tektonicznych: pacyficznej, eurazjatyckiej, filipińskiej i północnoamerykańskiej, Japonia należy do krajów najbardziej narażonych na trzęsienia ziemi. Każdego miesiąca odnotowuje się tam kilkadziesiąt wstrząsów - rocznie nawet do 1,5 tys., z czego zdecydowana większość pozostaje niewyczuwalna dla ludzi.



W marcu 2011 r. Japonię dotknęło trzęsienie o magnitudzie 9,0, które uznano za najsilniejsze w historii kraju. Zginęło wówczas prawie 20 tys. osób i poważnie uszkodzona została elektrownia jądrowa Fukushima.