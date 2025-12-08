Do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6 doszło w Japonii - poinformował w poniedziałek po południu Reuters. Władze ogłosiły ostrzeżenie przed tsunami dla północnej części kraju i wezwały mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Fala może osiągnąć trzy metry.

Ostrzeżenia przed tsunami w Japonii / RICHARD BROOKS/AFP/East News / East News

Tsunami o wysokości nawet trzech metrów może uderzyć w północno-wschodnie wybrzeże Japonii - podaje w poniedziałek po południu polskiego czasu agencja Reutera.

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że to pokłosie trzęsienia ziemi o szacowanej magnitudzie 7,6, do którego doszło u wybrzeży Japonii. Epicentrum wstrząsów znajdowało się około 80 km od wybrzeży prefektury Aomori, na głębokości 50 kilometrów.