Do silnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6 doszło w Japonii - poinformował w poniedziałek po południu Reuters. Władze ogłosiły ostrzeżenie przed tsunami dla północnej części kraju i wezwały mieszkańców do natychmiastowej ewakuacji. Fala może osiągnąć trzy metry.

Zobacz również:

Tsunami o wysokości nawet trzech metrów może uderzyć w północno-wschodnie wybrzeże Japonii - podaje w poniedziałek po południu polskiego czasu agencja Reutera. 

Japońska Agencja Meteorologiczna poinformowała, że to pokłosie trzęsienia ziemi o szacowanej magnitudzie 7,6, do którego doszło u wybrzeży Japonii. Epicentrum wstrząsów znajdowało się około 80 km od wybrzeży prefektury Aomori, na głębokości 50 kilometrów.

"Ostrzeżenie przed tsunami wydano dla prefektur Hokkaido, Aomori i Iwate, po tym, jak trzęsienie ziemi nawiedziło znaczną część północnej i wschodniej Japonii o godzinie 23:15 (14:15 GMT). Epicentrum trzęsienia ziemi znajdowało się 80 km (50 mil) od wybrzeża prefektury Aomori, na głębokości 50 km (30 mil)" - dodała agencja.

W Japonii odnotowuje się kilkadziesiąt wstrząsów każdego miesiąca - rocznie nawet 1,5 tys., z czego ogromna większość jest niewyczuwalna dla ludzi. Kraj dysponuje zintegrowanym systemem zapobiegania katastrofom. 