Jak przekazuje na Twitterze EMCS: to już piąte odczuwalne trzęsienie ziemi w Chorwacji, do jakiego doszło w ciągu ostatnich 67 godzin. Wstrząsy odczuły 2 mln osób, na odcinku ok. 200 km. W najbliższym czasie może dojść do wstrząsów wtórnych.

Sejsmolog Tomislav Fiket przypomniał w rozmowie z chorwackim dziennikiem, że region jest narażony na trzęsienia ziemi, a to zarejestrowane w czwartek było najsilniejszym od dłuższego już czasu.

To kolejne wstrząsy po tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii, do którego doszło 10 dni temu. W katastrofie życie straciło już ponad 42 tys. osób. We wtorek EMSC informowało o trzęsieniu ziemi w Rumunii.