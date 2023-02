Jak dodał, w Turcji niezbędna jest "całkowita zmiana mentalności" w kwestii przestrzegania norm budowlanych.

Nasi obywatele nie powinni oczekiwać od państwa żadnego tolerowania samowoli budowlanych. Nie (mogą też sami) dopuszczać się takich działań. Należy podejmować zdecydowane kroki w celu wyburzania tego typu budynków, jeśli jest to konieczne. Potrzebujemy bardziej sprawnych mechanizmów kontroli - powiedział samorządowiec, cytowany przez "Hürriyet".

Ratownicy spod gruzów wciąż wyciągają żywe osoby

W poniedziałek w środkowo-południowej Turcji doszło do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8. Wstrząs, którego epicentrum znajdowało się w prowincji Kahramanmaraş, wystąpił o godzinie 2:17 czasu polskiego (godz. 4:17 czasu lokalnego) na głębokości 17,9 km.

Do 12 lutego zarejestrowano ponad 2,1 tys. wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 7,5 - doszło do niego nieco ponad 9 godzin po głównym trzęsieniu ziemi. Kataklizm doprowadził do katastrofalnych zniszczeń na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakır.

Liczba ofiar śmiertelnych w Turcji i Syrii przekroczyła już 41,1 tys. - ponad 35,4 tys. osób straciło życie w Turcji, a co najmniej 5,7 tys. w Syrii. Łącznie rannych zostało ponad 120 tys. osób. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan poinformował, że z regionu dotkniętego trzęsieniem ziemi wyjechało już ponad 2,2 mln osób.

Chociaż eksperci oceniają, że szanse na odnalezienie żywych osób pod gruzami są obecnie bliskie zera, wciąż napływają doniesienia o kolejnych ocalałych osobach. We wtorek w Turcji zdołano wyciągnąć spod gruzów dziewięć osób, które w zrujnowanych budynkach przebywały ponad 200 godzin.