Amerykańskie Narodowe Centrum Ostrzegania odwołało ostrzeżenia przed tsunami wydane po serii silnych wstrząsów u wschodnich wybrzeży półwyspu Kamczatka, na wschodzie Rosji. Według niemieckiego ośrodka geologicznego GFZ najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 7,4. Brak informacji o możliwych ofiarach lub stratach materialnych.

Epicentra obu wstrząsów znajdowały się w odległości od 130 do 144 km od stolicy Kraju Kamczackiego - Pietropawłowska Kamczackiego (na zdjęciu). / Shutterstock

Służby sejsmiczne informowały wstępnie o dwóch wstrząsach; ostatecznie było ich pięć, a ich magnituda przekraczała 6,5. Epicentra wstrząsów znajdowały się w odległości od 130 do 144 km od stolicy Kraju Kamczackiego - Pietropawłowska Kamczackiego. Hipocentrum znajdowało się na głębokości ok. 10 km.

Ostrzeżenie przed tsunami wydało też rosyjskie ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych, a do mieszkańców miejscowości położonych na wschodnim wybrzeżu Kamczatki zaapelowano, by trzymali się z dala od brzegu.

Ostatecznie, po kilku godzinach amerykańskie Narodowe Centrum Ostrzegania przed Tsunami odwołało alerty wydana dla Rosji, ale także archipelagu Hawajów.

Trzęsienie ziemi u wybrzeży Kamczatki. Epicentra obu wstrząsów znajdowały się w odległości od 130 do 144 km od Pietropawłowska Kamczackiego. / PAP/EPA/USGS HANDOUT / PAP/EPA

Półwysep Kamczacki leży na styku dwóch płyt tektonicznych, w jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów Ziemi. Według amerykańskiego ośrodka geologicznego USGS od 1900 r. wzdłuż Kamczatki wystąpiło siedem poważnych trzęsień ziemi o magnitudzie 8,3 lub większej.

Wstrząsy z 4 listopada 1952 r. miały magnitudę 9,0. Według oficjalnych informacji nie trzęsienie to nie spowodowało ofiar, choć pociągnęło za sobą straty materialne. Wstrząs wywołał wówczas fale, które u wybrzeży oddalonych o ponad 5 tys. km Hawajów miały wysokość ponad 9 metrów.