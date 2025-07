O poranku mieszkańców południowej Hiszpanii obudziły silne wstrząsy. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,4 miało swoje epicentrum u wybrzeży Almeríi, a jego skutki odczuli mieszkańcy aż pięciu prowincji. Nie zgłoszono żadnych szkód, a sejsmolodzy uspokajają – nie ma zagrożenia tsunami.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,4 miało swoje epicentrum u wybrzeży Almeríi (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wstrząs o świcie - epicentrum w pobliżu Cabo de Gata

O godzinie 7:13 rano hiszpański Narodowy Instytut Geograficzny (IGN) zarejestrował trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,4 z epicentrum na Morzu Alborańskim (akwen w zachodniej części Morza Śródziemnego - red.), około 32 kilometrów od miejscowości Níjar, tuż przy słynnym Cabo de Gata w prowincji Almería. Wstrząsy były wyraźnie odczuwalne nie tylko w samej Almeríi, ale także w Granadzie, Jaén, Maladze, Murcji, Alicante oraz Albacete.

Według informacji IGN trzęsienie nastąpiło na stosunkowo niewielkiej głębokości - trzech kilometrów pod dnem morskim. To właśnie ta bliskość powierzchni sprawiła, że wstrząsy były tak intensywnie odczuwalne przez mieszkańców regionu.

Świadkowie o porannych przeżyciach: Cały dom się zatrząsł

Wielu mieszkańców południowej Hiszpanii długo nie zapomni tego poranka. Spałam, a cały dom zatrząsł się na kilka sekund - relacjonuje w rozmowie z El Pais Raquel z nadmorskiej miejscowości w gminie Níjar. Obudziło to całą moją rodzinę i sąsiadów. Mój dom jest 40 metrów od plaży i wyszłam zobaczyć; morze było spokojne jak stół - podkreśla kobieta.

Byłam pod prysznicem, gdy wszystko zaczęło się ruszać. Bardzo się przestraszyłam i pobiegłam szukać mojej córki, która spała. W korytarzu wszystkie lampy się kołysały. Naprawdę się wystraszyłam - mówi Nadia.

Wstrząsy wtórne i brak zagrożenia tsunami

Po głównym trzęsieniu ziemi, o godzinie 8:49, IGN zarejestrował również wstrząs wtórny o magnitudzie 3,4, a następnie jeszcze dziesięć mniejszych wstrząsów - dwa z nich miały magnitudę 2,7. Wszystkie miały epicentrum na morzu. Narodowy Instytut Geograficzny uspokaja jednak, że nie ma zagrożenia tsunami.

Choć Hiszpania nie należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów Europy, południowa część kraju - szczególnie wybrzeże Morza Alborańskiego - znajduje się w strefie kontaktu płyt tektonicznych, co od czasu do czasu skutkuje odczuwalnymi wstrząsami.