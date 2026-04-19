W Austrii w jednym z najpopularniejszych produktów dla niemowląt wykryto… trutkę na szczury - informuje Reuters. Policja wszczęła śledztwo, a sieć SPAR natychmiast wycofała ze sprzedaży tysiące słoiczków HiPP. Eksperci ostrzegają: spożycie skażonego produktu może być śmiertelnie niebezpieczne.

Słoiki z jedzeniem dla niemowląt marki HiPP / Shutterstock

W słoiczku HiPP z marchewką i ziemniakami wykryto ślady trutki na szczury. Policja w Burgenlandzie potwierdziła, że próbka produktu, zgłoszona przez klienta z okolic Eisenstadt, zawierała niebezpieczną substancję.

Reakcja sieci SPAR i producenta HiPP

Po otrzymaniu alarmującego zgłoszenia, sieć SPAR w trybie natychmiastowym wycofała ze sprzedaży wszystkie słoiczki HiPP z 1500 sklepów w całej Austrii. Wkrótce potem podobne działania podjęto także w Czechach, na Słowacji, w Słowenii, na Węgrzech, w Chorwacji oraz w północnych Włoszech. Jak podkreślają przedstawiciele SPAR Austria, decyzja o wycofaniu produktów była podyktowana troską o bezpieczeństwo najmłodszych konsumentów.

Firma HiPP nie ukrywa, że sytuacja jest wyjątkowo poważna. W oficjalnym komunikacie producent przyznał, że nie można wykluczyć celowego skażenia produktu przez osoby trzecie. "Według naszej obecnej wiedzy, mamy do czynienia z zewnętrzną ingerencją o charakterze kryminalnym, która dotyczy kanału dystrybucyjnego SPAR Austria" - czytamy w oświadczeniu.

Jak rozpoznać niebezpieczny słoiczek? Policja ostrzega

Austriacka policja opublikowała szczegółowe wytyczne dla rodziców. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na słoiczki z czerwonym kółkiem na spodzie, uszkodzoną lub brakującą plombą bezpieczeństwa, otwartą pokrywką lub o nietypowym zapachu. W przypadku kontaktu z takim produktem, należy natychmiast umyć ręce i zgłosić sprawę odpowiednim służbom.

Wstępne badania laboratoryjne wykazały obecność toksycznej substancji także w słoiczkach zabezpieczonych przez policję w Czechach i na Słowacji. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących rodzaju użytej trutki, jednak eksperci nie mają wątpliwości - spożycie nawet niewielkiej ilości może być śmiertelnie niebezpieczne, zwłaszcza dla niemowląt.