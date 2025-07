Donald Trump na prywatnym spotkaniu z darczyńcami w 2024 roku stwierdził, że zagroził Władimirowi Putinowi zbombardowaniem Moskwy, jeśli ten zaatakuje Ukrainę - wynika z nagrania udostępnionego przez CNN. Nie brakuje na nim wulgaryzmów.

Władimir Putin, Donald Trump / EPA / PAP

Stacja CNN podkreśla, że nagranie jest jednym z zapisów spotkań z darczyńcami w Nowym Jorku i Jersey, gdy Trump ubiegał się o reelekcję i namawiał majętne osoby do przekazywania milionów dolarów na jego kampanię.

Putinowi powiedziałem: "Jeśli wejdziesz na Ukrainę, rozp...ę Moskwę bombami. Nie mam innego wyjścia" - mówi Trump na nagraniu z 2024 roku.

Później oświadcza, że podobną groźbę - dotyczącą zbombardowania Pekinu - skierował do chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w związku z potencjalną inwazją na Tajwan. Myślał, że jestem szalony - powiedział Trump o Xi, po czym zauważył: nigdy nie mieliśmy problemów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskowa oznajmił w środę, że nie wiadomo, czy doniesienia CNN są prawdziwe, gdyż jest "wiele fejków".

Wyciekło prywatne nagranie Trumpa

Wypowiedzi, które padły w trakcie spotkania, gdy Trump ubiegał się o drugą kadencję, znalazły się wśród innych nagrań audio z akcji zbierania funduszy w 2024 roku w Nowym Jorku i na Florydzie. Nagrania zostały pozyskane przez Josha Dawseya, Tylera Pagera i Isaaca Arnsdorfa, którzy szczegółowo opisali niektóre z tych rozmów w swojej nowej książce "2024". Nagranie nie zostało wcześniej wyemitowane. Sztab Trumpa odmówił komentarza na temat treści nagrań.

Trump w towarzystwie bogatych darczyńców jawi się jako osoba "bardziej otwarta", mówiąc nie tylko o swojej agresywnej strategii polityki zagranicznej, ale także o deportacji protestujących studentów.

Jedyne, co bym zrobił, to wyrzuciłbym z kraju każdego studenta, który protestuje - powiedział Trump podczas drugiej zamkniętej zbiórki funduszy, obiecując stłumienie pro-palestyńskich demonstracji na kampusach uniwersyteckich. Ci ludzie popełnili wielki błąd. Wyrzućcie ich z kraju, a myślę, że to położy kres temu procederowi.

Kiedy jeden z darczyńców wyraził obawy, że część protestujących studentów będzie kiedyś "rządzić tym krajem", Trump zwrócił się do publiczności, aby "była naprawdę hojna" i pomogła mu wygrać wybory.

Jeśli mnie wybierzecie, cofniemy ten ruch o 25-30 lat - powiedział.

Trump obiecał zakończenie wojny w Ukrainie

Na nagraniach Trump nawiązuje do swoich rozmów z Putinem i Xi, argumentując, że gdyby został prezydentem zamiast Joe Bidena, zapobiegłby konfliktom na Ukrainie i w Strefie Gazy - twierdzenie to powtarza teraz, gdy walczy o zakończenie obu wojen.

Wczoraj Trump ponownie wyraził frustrację z powodu niechęci Putina do zawarcia porozumienia pokojowego. Na posiedzeniu rządu powiedział, że Putin wciska mu "mnóstwo kitu". Nie jestem zadowolony z Putina - oznajmił.

Zapytany o te uwagi, Pieskow powiedział, że Rosja "przyjmuje je ze spokojem" i "liczy na kontynuowanie dialogu z Waszyngtonem".