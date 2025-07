Donald Trump stanowczo skomentował ogłoszenie przez miliardera Elona Muska powstanie nowej partii politycznej. "To jest absurdalne" - stwierdził amerykański prezydent.

Prezydent USA Donald Trump / FRANCIS CHUNG / POOL / PAP/EPA

Myślę, że to jest absurdalne, by tworzyć trzecią partię - oświadczył Trump. Od zawsze mieliśmy system dwupartyjny. Utworzenie trzeciej partii jedynie wywołuje zamieszanie... Może się dobrze tą sprawą bawić, ale uważam, że to absurdalne - powiedział Trump dziennikarzom przed odlotem do Waszyngtonu z New Jersey.

Miliarder i były doradca prezydenta ogłosił w sobotę powstanie nowego ugrupowania o nazwie Partia Ameryki. Dzień wcześniej opublikował sondaż, w którym zapytał internautów, czy opowiadają się za utworzeniem nowej partii.

Trump oświadczył we wpisie na platformie Truth Social, że jest "zasmucony", obserwując jak Musk się "wykoleja". Ocenił, że szef Tesli w ciągu ostatnich pięciu tygodni stał się "w zasadzie wrakiem".

Rozmowa Trumpa z Netanjahu

W rozmowie z dziennikarzami Trump odniósł się też do możliwego porozumienia dotyczącego uwolnienia zakładników przez Hamas i zawieszenia broni w Strefie Gazy. Według niego jest szansa, że takie porozumienie zostanie osiągnięte w tym tygodniu. W poniedziałek Trump ma spotkać się w Białym Domu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

W niedzielę portal Axios napisał, powołując się na dwóch przedstawicieli władz USA, że Trump chce osiągnąć z Netanjahu porozumienie dotyczące warunków zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Umowa przewiduje 60-dniowy rozejm obejmujący uwolnienie 10 żywych izraelskich zakładników i przekazanie zwłok 18 zmarłych. Trump ma nadzieję, że będzie to krok w kierunku szerszego porozumienia, chociaż Netanjahu jak dotąd nie chciał podpisać żadnego układu kończącego wojnę - zaznaczył Axios.