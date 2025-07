W środę z powodu zakwitu sinic zamknięto dwa kąpieliska na Kaszubach. Czerwone flagi pojawiły się nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie oraz nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach. Pozostałe kąpieliska w regionie pozostają otwarte.

Dwa kąpieliska na Kaszubach zamknięte z powodu zakwitu sinic / Shutterstock

Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w środę nie można korzystać z dwóch kąpielisk w północnej Polsce. Zakaz kąpieli obowiązuje na kąpielisku gminnym Wdzydze nad jeziorem Jelenie oraz na kąpielisku nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie. Powodem jest zakwit sinic, który stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, którzy się kąpią.

Na pozostałych kąpieliskach zorganizowanych tego lata w województwach pomorskim i zachodniopomorskim - zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami - można bezpiecznie korzystać z wody. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach dostępne są w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://sk.gis.gov.pl/kapieliska/ .

Czym są sinice?

Sinice, znane również jako cyjanobakterie, to mikroorganizmy powszechnie występujące w wodach słodkich, słonawych oraz morskich. W sprzyjających warunkach - zwłaszcza podczas wysokich temperatur i dużej ilości substancji odżywczych w wodzie - mogą gwałtownie się rozmnażać, powodując tzw. zakwity.

Zakwit sinic objawia się zmianą koloru wody na zielonkawy oraz pojawieniem się nieprzyjemnego zapachu. Niektóre gatunki sinic produkują toksyny, które są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Kontakt z wodą zanieczyszczoną sinicami może prowadzić do podrażnień skóry, oczu, a także dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty czy biegunka. Specjaliści zalecają, by w przypadku zakwitu sinic unikać kąpieli, nie korzystać z takiej wody do mycia ani pojenia zwierząt.

W środę temperatura wody w Bałtyku wynosiła od 17,2 do 19 stopni Celsjusza. Najzimniejsza woda była w Gdyni, a najcieplejsza w Pucku - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.