Sędzia federalny na Florydzie odrzucił pozew o zniesławienie, złożony przez Donalda Trumpa przeciwko dziennikowi "The New York Times", w którym prezydent USA domagał się 15 mld dolarów odszkodowania. Skrytykował przy tym 85-stronicowy pozew jako "zbyt długi i urągający zasadom". Podkreślił, że pozew nie powinien służyć rzucaniu obelg i wyzwisk, ani też wychwalaniu własnych zasług. Prawnicy Trumpa mają 28 dni na poprawki.

Donald Trump / Shutterstock

W złożonym we wtorek pozwie przeciwko nowojorskiej gazecie, czterem jej dziennikarzom i wydawnictwu Penguin Random House, Trump domagał się 15 mld dolarów zadośćuczynienia. Prezydent zarzucił pozwanym stronniczość i zniesławianie go.

Sędzia krytykuje pozew Trumpa

Sędzia Steven Merryday z Florydy ostro skrytykował jednak 85-stronicowy pozew jako zbyt długi i urągający zasadom dotyczącym składania takich dokumentów. Jak oznajmił, pozew musi być zwięzłym i bezpośrednim przedstawieniem zarzutów i faktów w sprawie, podczas gdy zawarte w skardze prawników Trumpa polityczne tyrady przeciwko dziennikowi były "zdecydowanie niewłaściwe i niedopuszczalne".

"Jak każdy prawnik wie (lub przypuszcza się, że wie), pozew nie jest publicznym forum do rzucania obelg i wyzwisk — nie jest chronioną platformą do wyrażania wściekłości na przeciwnika" - napisał sędzia. Mimo to, dał prawnikom Trumpa 28 dni, by poprawili pozew, wyznaczając im limit objętości dokumentu - 40 stron.

"The New York Times" nie pójdzie na ugodę

W dokumencie napisanym w publicystycznym stylu prawnicy argumentowali m.in. że "New York Times" stał się rzecznikiem Partii Demokratycznej i dopuszcza się "zniesławiania i oczerniania przeciwników politycznych na skalę przemysłową". Przypomniano poparcie rady redakcyjnej gazety, jakiego udzieliła ona Kamali Harris w wyborach prezydenckich w 2024 r. (udzielenie poparcia jednemu z kandydatów to tradycja amerykańskiej prasy).

Dokument pełen był też pochwał pod adresem Trumpa.

W czwartek redaktor wykonawczy "NYT" Joseph Kahn zapowiedział, że gazeta nie zamierza ulegać presji i iść na ugodę z Trumpem.

On myli się co do faktów i co do prawa. Będziemy z tym walczyć i wygramy - zadeklarował Kahn.

Trump na wojnie z mediami

Pozew przeciwko "NYT" jest jednym z serii działań Trumpa przeciwko mediom głównego nurtu. Wcześniej pozwał on m.in. "Wall Street Journal" za doniesienia dziennika w sprawie kartki o podtekście seksualnym, jaką Trump miał napisać na 50. urodziny swojemu ówczesnemu przyjacielowi, Jeffreyowi Epsteinowi.

Trump pozwał również telewizje ABC i CBS, które poszły z nim na ugodę, zgadzając się na wpłatę 15 i 20 mln dolarów na jego fundację. W przypadku CBS, właściciel stacji, firma Paramount, wkrótce po ugodzie otrzymała akceptację władz federalnych w sprawie fuzji ze Skydance Media, co skutkowało oskarżeniami o korupcję.

W czwartek Trump zasugerował, że licencję na nadawanie w otwartym paśmie mogą stracić największe ogólnodostępne telewizje, ponieważ emitują programy typu talk-show komików krytycznych wobec głowy państwa. Według Trumpa, "nie wolno im tego robić".

Prezydent wezwał też stację NBC do zwolnienia gospodarzy talk-show, Jimmy'ego Fallona i Setha Meyersa. Wcześniej zawieszono równie nielubianego przez prezydenta komika, Jimmy'ego Kimmela, a CBS nie przedłużyło umowy z innym prowadzącym popularny komediowy talk-show, Stephenem Colbertem.